新光三越天母店搶攻彌月婚嫁市場，詩特莉星願派對禮盒，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越天母店LANCOME 嫩亮雙星賦活組買2送10。（新光三越提供）

新光三越台北天母店18周年慶，將於10月27日至11月20日登場，同時天母店也進行歷年最大改裝，陸續引進乾杯全新和牛專賣店「KANPAI CLASSIC」、日本家居「NITORI宜得利家居」、雪茄蛋捲「YOKU MOKU」台灣旗艦店、天母獨家「星乃珈啡店」，及來自巴黎的鮮花品牌「MONCEAU FLEUR」等，集結眾多異國風情，其中宜得利家居將於本月底改裝完成，300坪的面積讓天母社區居民相當期待。

新光三越台北天母店店長許詩錡表示，今年改裝過後，第3季業績成長了35％，而今年周慶更結合天母萬聖節嘉年華，及寶可夢快閃店、20場見面會活動等，可望吸引外地客群，加上疫情後彌月、婚嫁市場需求大，周年慶業績目標成長約26.6%。10月27日至11月9日，全館累計5000元送5000點，化妝品單筆2000元送2000點，首5日大家電、法雅客、[i]Store用skm pay單筆滿萬元送萬點skm points。

頂級化妝品天母店也祭出全台獨家加碼，包括買SISLEY新品加贈全能乳液、買LA MER經典潤澤乳霜臻藏組獨家加贈護手霜，ESTEE LAUDER也推出無敵膠原爆棚組滿75ml送60ml回饋，LANCOME祭出「大滿罐」優惠買2送10等。

另看好疫情後彌月、婚嫁商機大，天母店導入名人御用禮盒品牌YOKU MOKU、AUNT STELLA，及來自巴黎的浪漫花店「MONCEAU FLEURS」等，其中YOKU MOKU喜盛樂禮盒30盒特價4萬3000元（原價5萬400元）。