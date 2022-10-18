丹麥、瑞典分別發布了北溪1號(Nord Stream 1)天然氣管道的水下狀態圖片，發現至少有50公尺長的管道被嚴重破壞，推測是強烈爆炸才能造成如此傷害。

北溪1號位在離海面80公尺深的海底，水下機器人所拍攝的影片可看到，管線出現巨大的撕裂和扭曲的金屬，超過50公尺的管道完全受損，有些斷裂到不知去向，有些被埋在海床下。

負責勘察的是挪威「藍眼機器人公司」( Blueye Robotics)，操作員拉爾森(Trond Larsen)說：「需要極為強大的爆炸力，才能造成金屬管線如此的破壞。」

Första bilderna från sprängda Nord Stream i Östersjön – se unika filmerna • 50 meter rör saknas



Expressens Erik Wiman och Mattias Carlsson rapporterar från Östersjön:https://t.co/dCtdzRi9K2 — Expressen (@Expressen) October 18, 2022

拉爾森還表示，管道周圍的海床也因爆炸而出現巨大的影響。

NordStream: Primeras imágenes submarinas del sabotaje al gasoducto ruso | El País

兩條北溪天然氣管線是在9月底發生爆炸，造成四處洩漏點。雖然洩漏發生在國際水域，但其中兩處在丹麥專屬經濟區，兩處在瑞典。

瑞典政府在10月6日宣布，他們已經對該地點進行了水下檢查，並收集了相關證據；與此同時，丹麥警方也與情報部門PET，一起完成了對丹麥地區洩漏事件的檢查。