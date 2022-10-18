T1聯盟台中太陽隊蒙古籍外籍生白薩身份認定，聯盟在18日發出正式公告，表示新球季將取消新增外籍生球員制度，不過因法律不不溯及既往原則，同時保障白薩與太陽球團權益，故聯盟決議白薩球員身份認定為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制，未來聯盟不再同意其他特案，等於「特案外籍生」僅「白薩限定」，未來同期的沙鹿、蘇格爾若有意加入T1聯盟，將不適用外籍生球員制度。

以下為T1聯盟官方聲明全文：

T1聯盟於休賽季期間持續進行規章修訂，為增加球團招募新進球員空間，原擬定於第二季起新增外籍生球員，並同意球團開始接觸與評估。

然經後續會議討論，T1聯盟希望保障本土球員發揮空間，除將外籍球員上場時間由第一季的四節十人次下修為四節八人次，另實際考量外籍生球員將影響本土球員上場時間，故決議取消新增外籍生球員制度。

臺中太陽球團於聯盟同意外籍生球員制度時，開始與白薩進行交涉，並取得一定程度之共識，關於白薩球員身份認定問題，經10月17日T1聯盟常務理事會討論通過，由於臺中太陽與白薩洽談之時間在先，以法律不溯及既往原則，同時亦保障白薩與太陽球團雙方權益，故決議白薩球員身份認定為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制，然未來聯盟不再同意其他特案，落實保障本土球員發揮空間之精神，特此公告。