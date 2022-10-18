中華隊昨天以14比1提前5局「扣倒」南非隊，此役也是林軒逸首度先發出賽，他在3局上連跑3個壘包替球隊第7分，回本壘時累到忍不住偷坐在地上，被問到此事他大方承認，「我就休息一下啊！」

林軒逸普門高中畢業後並未投入選秀，而是加入業餘強權台電隊，這次連2屆為國家出征U23世界盃，他表示，之前本來也曾想過要挑戰職棒，但後來評估過自身能力及環境後打消念頭，他認為加入台電相對穩定，也有入選國手的機會。

昨天林軒逸首度先發出賽，首打席敲內野安打後上壘，再靠著張聖豪二壘安打一口氣跑回本壘得分，他笑著說：「很久沒有一次跑3個壘包了，本來我還退回來以為外野有接到，後來發現沒有就又加速衝回來。」

回來得分後偷坐在本壘休息的畫面也被隊友看到，「曾宸佐笑最多，他說我怎麼停在那裡，我說我好累，讓我休息一下。」不過「易胖體質」的他現在體重與高中時期多了10公斤，現來到105公斤，林軒逸表示，自己有在注意維持體重，在比賽時以吃飽為主，但盡量避免攝取太多澱粉跟含糖飲料，等完成盃賽後會認真減重，「希望能減脂就好，不要減到肌肉。」