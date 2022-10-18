陳男最後的貼文推悼圓寂的法師。（翻攝當事人臉書）

30歲子陳柏諺自認花太多錢，13日為此爭吵，殺害交往1周的馬來西亞籍蔡姓女友，事後畏罪還辯稱是女友拜託，他才動手殺人，他的臉書被發現貼滿各種佛教勸善開示，最後一篇貼文則是追悼96歲圓寂的淨空法師，陳還表示「謝謝你這3年的陪伴，幾乎每天在YouTube看你講經說法…」。

陳男13日因吞服大量止痛藥送醫，過程中稱「我掐死了女友」，警方在屋內發現，24歲蔡姓女大生陳屍在屋內，脖子上有瘀傷，現場沒有打鬥、掙扎的痕跡，陳男第一時間說，女友想死，但她沒有辦法完成他才幫她，企圖降低自己的刑責。

陳17日出院後辯稱，兩人今年4月透過IG認識後，直到今年8月，蔡女與原本的男友分手後，兩人自10月8日展開交往，共同出入高級餐廳所費不貲，交往的5天當中，兩人發生6、7次性關係，直到13日上午11時兩人因錢財口角，他失手殺死蔡女，辯稱自己「想要嚇嚇她」。

陳的臉書上經常貼出佛教宗師的開示，例如佛教生死觀、放下念佛等，最後貼文則在7月，追悼圓寂的淨空法師，貼文表示「謝謝你這3年的陪伴，幾乎每天在YouTube看你講經說法，你曾說過章嘉大師的圓寂讓當時年輕的你才深刻去回想，他每天在你要離開課堂時都親自送你出門並輕聲對你說：戒律很重要。」看似虔誠、勸善，不料卻犯下殺害女友的罪刑。

陳男臉書經常貼出勸善佛法。（翻攝當事人臉書）