宜家家居（IKEA）是許多人購買居家用品、家具時會想到的大賣場，尤其是平價、實惠的優點成功吸引不少粉絲。不過有網友表示，自己過去購買IKEA的系統櫃，過了3年自動分解，把手部分還會自動脫落，之後換了傳統家具廠商後用了5年還不會壞，讓他好奇IKEA消費者的心態。不過許多人打臉表示，是因為台灣氣候太濕熱，IKEA的家具才會不耐用。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，以前購買IKEA的系統櫃，「不要說板子超薄，用了3年多自動分解，更扯的是把手部分還會自動脫落」，讓他直呼雖然IKEA標榜環保材質，但產品壽命也太誇張。

之後原PO改用傳統家具廠商的系統櫃，用了5年還不會壞，「只能說一分錢一分貨，等級真的有差」。不過原PO觀察發現，還是有很多民眾會到IKEA選購，「到底為什麼啊？只因為便宜嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「對，就是因為便宜」、「看價位啊，一般家具行也有便宜不耐用的，都是『錢』的問題啦」「IKEA的產品應該也有等級吧？你買的是較便宜那種？」、「IKEA有分等級的，我家電視櫃5年了也是好好的」、「用過IKEA的家具就回不去了，雖然不耐用，但價位可以讓我3年更新一次阿，而且我也不想要一直用骨董家具」。

不過也有內行人指出，IKEA的產品之所以有些人覺得不耐用，是因為發源地的瑞典和台灣氣候不同，「氣候真的有差，我朋友在日本，全家IKEA都沒有問題，台灣真的太潮濕了」、「如果用IKEA的要耐用請不要潮濕，不然就買貴一點的原木，不要貪便宜買高壓版還要人家用不壞」、「IKEA就是方便便宜然後東西又都設計得很好開，但材質其實不太適合台灣」。