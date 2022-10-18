桃園鐵路地下化藍綠都在攬功，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清指出，桃園鐵路能夠地下化，絕對是他2016年擔任立委後，成功說服時任行政院長林全才爭取到的經費預算，批國民黨張善政轉戰捷運綠線是「答非所問」，更痛斥民進黨鄭運鵬「割稻尾」剽竊政績、公然說謊，根本沒資格批評張「搬石頭給桃園揹」，斥2人都厚顏無恥、攬功詐騙。

鄭寶清說，桃園鐵路能夠地下化，當年絕對是他在2016年擔任立委後，成功說服時任行政院長林全所爭取到的經費預算，高架變成地下化，並在與交通部、國發會多次溝通協調開會定案，桃園市政府初估要負擔的經費是佔總經費的24％，大約要負擔227億元，這與後來2020年中央政府審定、核定的257億元桃園市政府的負擔經費所差無幾。

鄭寶清說，當年主張桃園鐵路要高架化、桃園市政府要負擔800億多元自償性經費的張善政，卻攬功詐騙桃園市民稱對桃園的鐵路地下化有協助，不僅厚顏無恥自欺欺人，還刻意轉移焦點他對桃園的綠線捷運也有盡速審查核定的幫助，這簡直就是被拆穿欺騙市民的假面具之後，立即找了個「答非所問」且「牛頭不對馬嘴」的答案來自圓其說。

鄭寶清更直指鄭運鵬，明明立委選區在龜山、蘆竹區，沒有火車經過，在桃園鐵路地下化的政策議題上，鄭運鵬在立法院幾乎沒有盡到力有所爭取，竟然為了參選市長捏照政績，由鄭文燦市長把鐵路地下化的推動爭取重大政績，說謊假造歸功鄭運鵬，並由鄭運鵬唱和「割稻尾」剽竊鄭寶清的功勞。

鄭寶清怒斥，鄭運鵬這種品性敗壞至如此卑鄙地步的挺抄襲立委，又公認剽竊欺盜他人政績以詐騙市民，難道不會羞愧到無地自容嗎？難道還有任何資格批評張善政「搬石頭給桃園揹」嗎？根本就是厚顏無恥的攬功詐騙之徒。如果2人有人當選桃園市長，豈不就是天理難容的「欺世盜名市長」嗎？

「人在做，天在看！種什麼因，就得什麼樣的果！」鄭寶清說，桃園鐵路地下化的爭取成功，建設經費比高架化要多花600億元，這也是為什麼國民黨執政時代不肯規畫地下化而寧願用建高架的原因所在，張善政原本就沒有幫到忙！

鄭寶清說，他擔任立委後能說服林全改成地下化的最重要理由，就是以桃園與中壢的鐵路站區開發至少就有600億元的政府收入，又能避免高架化所造成破壞景觀、噪音太大及周遭房價大跌的影響，總算獲得林全的拍板定案，再加上其他桃園還有5大站區的開發有2000億以上的政府收入，桃園當然可以再做更多讓市民過好日子的幸福發展，這也不該是鄭運鵬可以公然說謊攬功剽竊。