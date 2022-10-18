桃園市副市長李憲明18日下午於市府出席「幸福家庭號車輛捐贈儀式」。李憲明表示，菩提山事業有限公司長期熱心社會公益，本次捐贈16輛汽車給家庭暴力暨性侵害防治中心及14處家庭服務中心，讓社工人員能以更及時、更安全的方式，幫助桃園各個需要協助的角落，感謝菩提山事業有限公司的善心義舉，讓桃園的社會安全網更為完善。

李憲明指出，目前桃園市家暴防治中心與家庭服務中心公務汽車使用需求量較大，釋宗皇法師聽聞後，決定捐贈16輛汽車，讓身處第一線服務的社工人員能將關懷與資源，以更及時、更安全的方式送到桃園的各個角落，大幅提升社會福利服務的可及性、便利性及友善性。

李憲明提到，菩提山事業有限公司長期提供市府社政單位各項具體協助，例如自2012年起至今連續11年捐贈社工人員意外保險費，累積捐款金額達226萬元，受惠社工人員達2260人次。今年因應疫情嚴峻，更捐贈4萬2000個防疫口罩，供桃園巿社工人員及安置機構使用。

李憲明說，社會局推動家庭社會扶助及救濟等工作，針對需要協助的家庭與弱勢族群，提供細心的照顧，並配合中央強化社會安全網第二期計畫持續增補社工人員，至今已達456人（含家防中心），預計2025年將增加至601人。此外，社會局也廣設家庭服務中心，目前13個行政區共設置14處，預計今年底會達到15處，將提供更充沛的社福服務能量。

菩提山事業有限公司釋宗皇法師表示，他不是企業家，最初開創納骨塔事業是一種志業，所有收入除一部分作為信託基金外，其餘都做為公益事業使用，其一生的收入都投入公益。在他得知社會局對於公務車的需求後，就立即決定捐贈，未來社會局有任何需要協助之處，如他能力所及，也會全力協助。