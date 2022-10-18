林佳龍和攤商熱情互動。（李奇叡攝）

林佳龍說21日抽籤之後，立委選區會轉成戰區，全力打巷戰，展現團結。（李奇叡攝）

林佳龍也順勢和民進黨青年部「國務青」合體，一同宣講，高喊「林佳龍1票、18歲公民權1票」。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長候選人林佳龍今上午前往中和勝利市場掃街，傍晚在立委張宏陸、民進黨新北市黨部主委何博文、新北市議員戴瑋姍、議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君陪同下，再前進板橋江寧黃昏市場，他表示，選戰剩下39天，是最後衝刺階段，因此安排「1日3市」掃街拜票行程，21日抽籤之後，立委選區會轉成戰區，全力打巷戰，展現團結。

林佳龍今晚沿路和攤商、民眾握手，爭取支持，有些攤商主動戴上「新北大翻新」的帽子和他合影，還有攤商要他簽名在帽子上，更有人送上包子、粽子、鳳梨以及菜頭，祝福林佳龍「包中、旺來、好彩頭」，氣氛熱烈。

林佳龍也順勢和民進黨青年部「國務青」合體，一同宣講，高喊「林佳龍1票、18歲公民權1票」，呼籲大家在支持他的同時，也要投下這張修憲複決票。

林佳龍說，選舉剩下的時間不多，因此最後衝刺階段安排100場市場，早、午、晚市「1日3市」掃街拜票，10月21日抽籤之後，12個立委選區會轉化成「戰區」全力衝刺，深入大街小巷、市場帶動氣勢，並會站路口、車隊掃街拜票，展現團結氣勢，爭取人民支持。

針對恩恩案，林佳龍表示，政府要傾聽人民的聲音，承諾當選新北市長後，第一件事就是完全公開涉及恩恩案的資料，組成行政調查小組，「若侯市長不做，就由林市長來做」。

至於新北市議員葉元之爆料他座車違規停放在婦幼專用停車格，林佳龍說，競選辦公室第一時間就已經發布新聞稿說明，會檢討改進。