MITSUI OUTLET PARK林口店的MaxMara駱駝絨風衣外套，原價19萬8800元，優惠價11萬9280元。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台中港店的精光堂時計JONAS VERUS簡約時尚腕表 瑪瑙紅，原價6800元，特價2399元，限量10只。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK三店就將於11月6日前推出「超日本周年慶」，除了全年平均3到7折的OUTLET價格，再享周年慶下殺最低2.6折起優惠，APP會員於三店各指定期間，持會員APP單筆消費滿3000贈300元限量抵用券、指定日系專櫃消費滿3500則再加贈100點，相當於平時點數6倍贈，信用卡友最高享５%、LINE PAY最高享8%回饋，另外更推出單筆消費滿3000元即抽中台灣東京單人經濟艙來回機票、易遊網2萬元等值旅遊金，11月6日前還有日系動畫《天竺鼠車車》造景讓粉絲打卡拍照。