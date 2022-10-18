青潭公園「探險青蛙」主題遊戲場正式啟用。（新店區公所提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市新店區的青潭公園進行整建，主題遊戲場今正式啟用，以10平方公尺的「探險青蛙」作為主題，呼應公園周邊自然生態環境，除了打造遊戲場外，也一併改善公園通行空間、體健設施等，盼提供市民更安全完善的休憩空間。

新店區長朱思戎表示，非常感謝議員金中玉、里長林岑郁和在地居民支持與建議，協助市府團隊與公所在公園整體規畫及施工過程中，能充分納入地方民意，打造出真正符合當地使用需求的特色公園，同時也對本區每一位議員長期以來對公園改善計畫的關心與支持，表達感謝。

新店區公所表示，「探險青蛙」主題遊戲場呼應公園周邊豐富自然生態環境，採用小礫石鬆散材料鋪面，增設原木及繩網攀爬、沙坑遊戲區等自然元素遊戲設施，除了較具挑戰性的攀爬類遊具，也有適合幼齡兒童的滑梯、鞦韆等遊具，讓不同年齡或能力的孩童都能盡情玩樂。

新店區公所指出，青潭公園環境清幽，設有兒童遊戲場、體健設施、溜冰場及籃球場等，是附近居民活動筋骨與親子互動的重要場域，本次整建工程除打造主題特色遊戲場，也一併改善公園內通行空間、體健設施及溜冰場鋪面，並將原簡易流動廁所改建為景觀廁所，大幅提升環境品質，提供更安全完善的休憩空間。

新北市景觀處表示，新北2019年4月成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求，同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，納入公民參與。

景觀處說，因新北市各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限，影響功能性及美觀，或是當初設計缺乏無障礙通行空間等通用設計，故2021年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估，並整合地方意見，以急迫性、危險性等因素，排序優先更新之公園，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。