《俗女養成記2》母女檔于子育、謝盈萱再度一起入圍金鐘獎。（羅永銘攝）

《四樓的天堂》入圍者王真琳、陳家逵、謝盈萱、陳芯宜。（羅永銘攝）

《茶金》入圍演員温昇豪、李杏、薛仕凌。（羅永銘攝）

《茶金》男主角温昇豪、郭子乾搶視帝。（羅永銘攝）

吳慷仁臨時現身金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

公廣集團旗下公視、公視台語台、客家電視台、華視18日聯合舉辦金鐘入圍茶會，邀請今年入圍作品《茶金》、《斯卡羅》、《俗女養成記2》、《火神的眼淚》、《四樓的天堂》等幕前、幕後所有入圍者參加。金馬影后謝盈萱分別以《俗女養成記2》、《四樓的天堂》雙料入圍最佳女主角獎，被問看好哪一個角色，她左右為難表示兩個都很喜歡，做的功課方向不一樣，不可能分得出來，導演嚴藝文笑問：「手心手背都是肉？」她點頭如搗蒜說「對」，嚴藝文又接話：「手心還是比較嫩！」還馬上跟謝盈萱手心對手心擊掌，逗趣互動笑翻全場。

謝盈萱表示，如果得獎，當然最想跟家人分享，不過典禮當天他們也會在場，「入圍第一時間媽媽就傳訊息恭喜，第二通訊息就說這次可以多要幾張票嗎，她把親戚都找上來」。她說之前入圍的對手很強，這次也一樣，很幸運每次都遇到很多厲害演員，「不管我得獎或其他演員得獎，都會覺得心服口服，可以想像她們多努力，在禮服的光鮮亮麗下是花多少時間做角色功課，其他演員作品都看過，我覺得很棒，邊看邊覺得哇塞！很榮幸這一年跟這些人一起在拚」，她讚楊謹華、林心如都有不同於以往的細膩、飽滿的點，表演路程都有改變，光兩人的表演就有各自好看的地方。

被問是否可能再拍新一季《俗女》或電影版，謝盈萱表示，往新的作品、找新的角色再做些不一樣的挑戰比較好。此IP就此劃下句點？嚴藝文說：「至少對我是吧！也可以有人拿去改編，例如劇場，目前先這樣，而且如果沒有交出誠意的作品，乾脆不要拍」，另一位導演陳長綸則透露大陸有在籌劃類似的戲，跟華視接觸，但華視好像不太願意賣，「也有找我們去拍、當監製，做一個類似但是他們本地化的劇」，對於該劇在豆瓣獲得超高分評價、獲得許多國家觀眾喜愛，他覺得一切辛苦都值得了。

金鐘視帝吳慷仁今年以《斯卡羅》入圍男配角獎，正在拍新戲的他原本不克出席，後來臨時現身，被問要跟誰走星光大道，他回「跟《斯卡羅》劇組啊」，曹瑞原導演卻說：「你自己走！因為演員很辛苦，願意努力的演員要被看到，所以我希望他自己走，希望他被安排在最後壓軸。」是否會跟入圍迷你劇集視后的女友邵雨薇一起走星光大道？吳慷仁秒回：「沒有啦！她有她的劇組，這樣不好啦！女生穿得漂漂亮亮，還是自己走比較容易聚焦！」

吳慷仁說，他把《火神》、《茶金》等作品都看完，不會想最大競爭對手是誰，「是評審選又不是我選，但很榮幸這屆可以參與」。他在《華燈初上》演出的跨性別媽媽桑「寶寶」沒入圍金鐘，被認為是大遺珠，他一聽到提問，也故意以誇張口吻說：「為什麼沒有入圍！？」後又自己解釋：「因為我戲份很少啦！」

吳慷仁對於曹瑞原金鐘獎要朝國際化、台劇應該創新、多元的種種感慨也很有感，他說自己也是偶像劇時代出身的演員，跨過了偶像劇，「我10年前也思考過這輩子會不會就這樣，拍《麻醉風暴》時和黃健瑋在醫院門口聊天，聊到自己不上不下，是否這輩子就是這樣，後來我們聊到一個階段後覺得不會，因為我們都正在做對的事，當時根本沒想到會有職人劇、類型劇的大量出現，沒想到會有現在這麼多樣的劇本，能在這個時代承接下去是很好的事，也希望能繼續。不想說韓國人很好，但他們真的做得很好，我們還是有自己的強項，希望把主導權回歸專業創作人身上，相信編劇、演員」。

陳家逵上周被離婚近1年的前妻指控曾婚內出軌、言語暴力、消費她罹癌病情等，當時低調回應他都概括承受，18日被問到心情，「心情很平穩，專心準備典禮，我還有紅毯主持，在準備細節。」至於上周的新聞，「已經回應過了，今天把焦點放在入圍者。」

此外《茶金》入圍演員演員温昇豪、薛仕凌、李杏，《俗女2》于子育、《孟婆客棧》製作人唐美雲、入圍新人獎的張書宇，《四樓的天堂》陳家逵、王真琳以及迷你劇集（電視電影）女配角獎的《公視人生劇展─無常日常》的王琄等演員也都出席入圍茶會。温昇豪老神在在地說，真的不會緊張，也沒有太大感覺，覺得演員其中一位拿到演員獎項就夠了，因為每個演員角色都很立體，缺一不可，任何一個角色抽掉，《茶金》就不那麼完整，如果得獎，大家都有功勞，因為不是獨角戲。

最令他開心的是，他很多年長的企業家朋友都不關心娛樂新聞，但高爾夫球球敘時，他們都說看了《茶金》，也鼓勵子女看，力誇《茶金》很考究、雅俗共賞，他還曾遇到企業大老闆，跟他聊《茶金》裡的音樂，誇背景音樂很飽滿，讓他發現原來精英階層的人對《茶金》有很大肯定！甚至有人還問他有沒有第二季，「我說等你們出錢啦！」