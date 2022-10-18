近日有網友發出一段影片，只見網友在玩具專櫃前拍攝，鏡頭前方的公仔皆要價不菲，一名身穿黑色低胸群的辣妹詢問「這只要10幾萬？很便宜啊！」超大口氣讓網友驚呆，不過最讓人有印象的還是她的傲人身材，讓拍攝者都問「哪裡有玩具，我沒看到？」網友也搜出她的帳號，發現是名身材火辣的網美，好身材讓網友看到鼻血直噴。

Facebook粉絲專頁「White 白事可樂」近期上傳一支影片，拍攝者將鏡頭對著貨架上的公仔，價錢似乎並不便宜，此時身邊有人問「小姐，這些妳要全打包嗎？沒多少錢，大概10幾萬而已」，辣妹則回：「這只要10幾萬喔？」拍攝者表示全部加起來總價可能要7、8萬跑不掉，讓辣妹驚訝回「那很便宜啊！我以為（更貴）...因為如果這麼多，有些一隻就10幾萬！」闊綽口吻讓人羨慕，同時也表示款式不喜歡所以不會買，家裡還有10多隻別人送的公仔。

同時拍攝者不斷虧辣妹是有錢人，並直呼「很多人都以為妳做伴遊不需要上班」，讓辣妹急澄清自己有工作，只是常常請假出門玩，她將長髮盤起，戴著黑色口罩仍可看出精緻五官，深U吊帶背心露出大片雪乳，飽滿曲線令網友看到噴鼻血，創下2.5萬觀看次數。

這名擁有傲人身材的辣妹也被網友搜出帳號，她名叫「艾瑪的波妞」，在Instagram有15萬人追蹤，時常會曬出火辣性感的照片，有著好身材的她靠運動維持體態，並自豪說：「努力健身就是為了隨時可以臭美的啊！」