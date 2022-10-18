章廣辰人氣暴漲後成為品牌新寵。（歐舒丹提供）

章廣辰以《華燈初上》受到粉絲喜愛，更以此作品入圍金鐘男配角獎，飾演憨傻刑警但傻氣背後卻有不可告人的祕密，反差精湛演技讓人眼睛一亮，面對首次入圍，他坦言：「很榮幸，但告訴自己保持平常心、持續學習、再接再厲。」但因早已安排海外工作關係，當日不能出席頒獎典禮，章廣辰說：「雖然不在，但還是希望自己能拿獎！」

日前「花達 CP」章廣辰、劉品言公開新身分，共同擔任品牌大使，兩人廣告中幸福同框羨煞許多網友。談起劉品言與謝瓊煖一起入圍女配角，章廣辰私心希望能兩位一起拿獎，「有傳訊息給她們說恭喜」。

雖然無法親臨頒獎典禮，但他表示已準備好得獎感言，更承諾若得獎回來會辦派對，請大家來吃吃喝喝。談起《華燈初上》拍攝過程，章廣辰表示：「每一場戲都很印象深刻也都很難，因角色反差，前期不能透露出任何疑點，當大家最後知道兇手時才恍然大悟，這詮釋過程、模樣都得拿捏精準。」