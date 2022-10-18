百達翡麗（Patek Philippe）發表8款腕表新作，包括為慣用左手消費者設計的編號5373P-001單按鈕雙秒追針計時碼表，為熱愛腕表的女性藏家設計的編號7968/300R-001「彩虹」Aquanaut Luce計時碼表，另有三款搭配不同功能的計時碼表，感覺今年新款腕表的設計更貼心，款式也更時尚。備受歡迎的經典金鷹Nautilus腕表也有了新的演釋，取代已停產編號5711腕表的全新款式編號5811腕表優雅登場，只不過表殼從精鋼換成了白金，表徑也從40mm加大為41mm。

★雙秒追針計時碼表 為慣用左手者設計

百達翡麗是瑞士最後一家由家族擁有的獨立鐘表品牌，多年來致力研發高複雜功能腕表，是以迎合藏家的需求為出發點，讓使用者在操作更加便利，而非「為複雜而複雜」，徒增操作上的難度，今年全新登場的編號5373P-001雙秒追針計時碼表，兼備萬年曆功能，就是為服務慣用左手的玩家而設計，採用倒置顯示及功能操作部件，搭載CHR 27-525 PS Q手重上鍊機芯。

百達翡麗編號5373P-001雙秒追針計時碼表，兼備萬年曆功能，是專為慣用左手人士設計的腕表。（Patek Philippe提供）

★Aquanaut Luce女用計時碼表 鑲鑽好時尚

為了深耕女性表迷市場，百達翡麗推出奢華、功能雙重升級的編號

百達翡麗7968/300R-001 Aquanaut Luce「彩虹」計時碼表，是該系列女表首度加入計時碼表功能。（Patek Philippe提供）

百達翡麗7968/300R-001 Aquanaut Luce「彩虹」計時碼表，可搭配紅、白與米色表帶，621萬元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗7968/300R-001 Aquanaut Luce「彩虹」計時碼表，可搭配紅、白與米色表帶，621萬元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗7968/300R-001 Aquanaut Luce「彩虹」計時碼表，可搭配紅、白與米色表帶，621萬元。（Patek Philippe提供）

7968/300R-001 Aquanaut Luce「彩虹」計時碼表，是該系列女表首度加入計時碼表功能，彩虹表圈鑲嵌了長方形鑽石與藍寶石，表盤為珍珠母貝，時標也採用藍紫色系漸層排列的藍寶石，奢華破表，搭載CH 28-520機芯，腕表備有紅色、米色與白色三條複合材料表帶，可依造型替換搭配，更加百搭時尚。

★三款計時碼表，重新演繹

百達翡麗編號5204G-001雙秒追針計時碼表，兼備萬年曆功能，921萬1000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗編號5204G-001雙秒追針計時碼表，兼備萬年曆功能，921萬1000元。（Patek Philippe提供）

為引領運動表風潮，百達翡麗今年將計時碼表列為主力商品，並重新演繹、賦予新意。一款編號5204G-001雙秒追針計時碼表，兼備萬年曆功能，採用CHR 29-535 PS Q人手上鍊機芯，橄欖綠色與黑色漸層的放射狀表盤設計，搭配橄欖綠小牛皮表帶與米色縫線，充滿摩登時尚感。

百達翡麗編號5935A-001新款「世界時區」自動回位計時碼表，186萬3000元。（Patek Philippe提供）

編號5935A-001新款「世界時區」自動回位計時碼表，結合了計時碼表與世界時區兩大複雜功能，成為表迷鎖定收藏的目標，表盤中央綴以「碳纖風格」紋理，獨特的美學設計，為運動風增添知性優雅的復古氣氛，搭載CH 28-520 HU自動上鍊機芯，備有灰褐色粒面、米色磨砂絨面兩條表帶。

百達翡麗鋼表向來搶手，編號5990/1A-011計時碼表正是其一，藍色與黑色漸層陽光放射狀表盤，200萬1000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗鋼表向來搶手，編號5990/1A-011腕表正是其一，今年新款為藍色與黑色漸層陽光放射狀表盤，搭載CH 28-520 C FUS自動上鍊機芯，融合三項複雜功能，包括自動回位計時秒功能、兩地時間顯示，以及12點鐘位置的指針式日期顯示。

★三款金鷹Nautilus腕表新登場

今年百達翡麗新款Nautilus編號5811/1G-001白金腕表，用來取代停產的編號5711腕表，203萬5000元。（Patek Philippe提供）

金鷹Nautilus腕表向來是最受矚目的焦點，尤其是去年編號5711金鷹鋼表停產後，更是動見觀瞻。今年百達翡麗主打Nautilus編號5811/1G-001腕表，用來取代停產的編號5711腕表，表徑由40mm增至41mm，精鋼表殼換成了奢華版的白金表殼，藍色與黑色漸層放射狀表盤，採用新穎的拉出槓桿系統，可從側邊拉出上鍊柄軸。

百達翡麗編號5712/1R-001金鷹Nautilus腕表備有指針式日期顯示、月相顯示與動力儲備顯示器三項複雜功能顯示，241萬5000元。（Patek Philippe提供）

另一款編號5712/1R-001金鷹Nautilus腕表備有指針式日期顯示、月相顯示與動力儲備顯示器，三項複雜功能顯示的佈局打破傳統，卻十分清晰易讀，搭載240 PS IRM CLU自動上鍊超薄機芯，玫瑰金表殼搭配咖啡色與黑色漸層放射狀表盤，款式十分優雅款式。

百達翡麗編號Nautilus編號7118/1300R-001珠寶表，241萬5000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗編號Nautilus編號7118/1300R-001珠寶表，241萬5000元。（Patek Philippe提供）

專為女性設計的Nautilus女表融入奢華珠寶元素，全新登場的

Nautilus編號7118/1300R-001珠寶表，玫瑰金表殼與表圈上的68顆錳鋁榴石完美相襯，黃、橘、紅的漸層色系讓人聯想到干邑與香檳，時標採用干邑色錳鋁榴石，搭載324 S C自動上鍊機芯。