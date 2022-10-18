賴峰偉競選總部成立邀請陳毓仁（陳雙全兒子）擔任青年總顧問，前幾天府會餐敘賴峰偉釋出副縣長虛位以待的訊息，面子、裡子全部做給陳雙全。（張茂雄攝）

國民黨中央黨部傳出好消息，在黨主席朱立倫出面整合之下，原本打算退黨的陳雙全有望回鍋擔任國民黨澎湖縣黨部主委職務，2個多月前遞出辭呈的現任主委許國政，表示將專心投入縣議員的選舉，藍營地方人士聞訊士氣大振，表示將在接下來的39天全力衝刺，力保賴峰偉的連任之路。

國民黨7月13日正式提名賴峰偉競選連任，卻引發陳雙全不滿退黨抗議，在黨主席朱立倫多次面見陳雙全懇談之下，黨中央傳出陳雙全有望「歸隊」執掌年底選戰兵符，出任澎湖縣黨部主委為賴峰偉操盤。

陳雙全在這次澎湖縣長初選，受到國民黨綜合考量與現任者優先等因素提名賴峰偉，陳一氣之下憤而宣布退黨，但在朱立倫努力斡旋下，在賴峰偉競選總部成立時特別邀請陳毓仁（陳雙全兒子）擔任青年總顧問，前幾天府會餐敘的場合，賴峰偉還釋出副縣長虛位以待的訊息，面子、裡子全部做給陳雙全。

據澎湖縣黨部人士表示，現任主委許國政在宣布參選縣議員之後，就向黨主席朱立倫提出辭呈，但因為找不到適當接任人選，許國政一直兼任至今，但18日上午，許突然接到當中央組工會通知辭呈准了，下午就傳出陳雙全將接任澎湖縣黨部主委的訊息。

許國政表示，陳雙全是一位深愛國民黨的好同志，以他當過中常委的資歷，非常適合這個職位，尤其國民黨要確保澎湖縣長寶座不易手，一定需要陳雙全的一臂之力。