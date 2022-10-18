《決勝的揮拍》主演謝佳見、程予希、王瞳、沈建宏走進校園，和同學互動玩遊戲。（民視提供）

王瞳用愛心平底鍋玩揮拍。（民視提供）

謝佳見揹起程予希挑戰體能。（民視提供）

獲得文化內容策進院「國際合作投資專案計畫」投資的跨國偶像劇《決勝的揮拍》即將在11月5日民視播出，主演謝佳見、程予希、王瞳、沈建宏特別重返校園，和醒吾大學、醒吾高中的百位同學一起搶先看，並跟百位同學互動，玩羽球揮拍及支援前線等遊戲，看完首次曝光的片花，幾位主演和不少同學都流下感動眼淚。

片花集結了15集的精彩畫面，飾演球隊經理的王瞳表示看片花內心很激動，影片最後一個畫面是艾成客串的片段，讓她瞬間淚水潰堤，也讓全場同學再次以掌聲為她加油打氣。她說很謝謝當初公司安排艾成在這部戲劇客串演出，讓艾成參與了這一部和馬來西亞Astro合作的台慶大戲。

片花中出現謝佳見跟程予希臉對臉靠近說「我要對妳做壞事」，引起全場哄堂大笑，謝佳見表示，這一場戲現場拍攝時時間很緊湊，所以一次就OK，劇情後面銜接闖進來破壞粉紅泡泡的吳東諺跟沈建宏，兩人是本劇搞笑擔當，一開口說話大家就笑歪了。謝佳見說，這部戲看似很輕鬆卻有沉重的身世哏，幸好拍攝現場歡樂不斷，只是跟同學一起觀看片花的過程中還是不斷泛淚。

謝佳見表示，角色中的他從馬來西亞來台灣尋親，算是跨海尋親也是尋仇之旅，卻意外遇上真命天女程予希，兩人火花不斷。程予希表示，這一部從親情、友情、到愛情，愛恨糾葛非常有看頭，看到片花播放拍攝的回憶都湧上心頭，已經迫不及待戲劇上檔的播出。

被公認搞笑擔當的沈建宏說，這次宣傳重返校園讓他回想童星出道的自己，在學校被選為模範生，走到哪都是同學的焦點之一。這次跟同學玩揮拍打羽球，他看到愛心的平底鍋當球拍時都笑歪了。

王瞳表示支援前線遊戲的時候，主持人阿甘說要8根頭髮的時候，一個女同學直接把頭髮扯一坨下來拿給他，讓她跟沈建宏看傻。另一組謝佳見跟程予希因為「支援前線」猜拳輸了比賽，主持人說要隊友中一位揹起對方，來考驗《揮拍》拍攝的體能訓練，沒想到謝佳見說腳受傷時，程予希竟蹲前面要揹起他，此暖心舉動也瞬間圈粉；最後謝佳見仍完成任務揹起程予希深蹲5秒獲得滿堂彩。