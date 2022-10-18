金門金寧鄉聯合社區小旗艦計畫已執行第3年，期盼社區彼此間連結與交流，凝聚互助合作及向心力，讓資源共享，社區永續發展(圖／金門縣社會處提供)

已執行第3年的金門金寧鄉聯合社區小旗艦計畫，今(2022)年由古寧頭社區發展協會擔任領航，帶領榜林、盤山、安岐及西浦頭社區共同提案-「共融相作伙，金寧金幸福!」3個子計畫，獲金門縣政府核定補助20萬元，期盼社區彼此間連結與交流，凝聚互助合作及向心力，讓資源共享，社區永續發展。

主導計畫的古寧頭社區特別於今(18)日辦理「網美坐這裡．電纜線盤再生之路工作坊」成果展，縣府社會處長董燊與金寧鄉長楊忠俊、社會課長李煜翔、金寧鄉聯合社區小旗艦計畫參與社區各理事長及總幹事均到場共襄盛舉，一起見證鄉親努力完成的作品。

社會處長董燊表示，感謝金寧鄉公所積極協助社區推動小旗艦計畫，讚賞小旗艦社區規畫此方案關心在地空間及關懷長者；另感謝台電提供回收電線盤，透過專業工藝師教學，發揮巧思製作特色「電纜線盤再生椅」，既實用環保又具創意，也讓社區打造友善長者生活環境及創造網美打卡點，增加社區曝光率。

金寧鄉聯合社區小旗艦計畫執行時間為8月至11月，內容包含：「網美坐這裡．電纜線盤再生之路」、「親子快樂成長營：科學營」及「守護兒童大手拉小手」，透過該計畫執行來提升社區居民自我認同及凝聚意識，創造社區特色、藉由親子科學營活動，鼓勵新住民帶領兒童參與活動，讓新住民走入社區，瞭解自己的社區，進而帶動社區參與正能量，共同成長茁壯，落實福利社區化之目標，照顧弱勢孩童，關懷長輩，打造和諧共榮之家園。

今年的小旗艦計畫共辦理40場次，合計約630人次參與。期許透過社區、鄉公所及縣府的持續合作，提高社區延續辦理旗艦後的續航活動能力，及落實福利社區化之目標，共創幸福金門好生活。