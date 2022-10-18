受歡迎的東森綜實境節目《花甲少年趣旅行》，第二季首組嘉賓邀請到高捷、王彩樺、黃姵嘉、小樂（吳思賢），4人暢遊宜蘭獲得高收視率，本周將播出旅程的最後一集，為了讓大家吃到美味家常菜的高捷大展廚藝，憑著從國中畢業就當學徒的幾十年好身手，快速端出四菜一湯，王彩樺、黃姵嘉、小樂3人吃得津津有味：「太不可思議的好吃。」

有趣的是，高捷做菜前磨刀的銳利眼神，令人不寒而慄，差點以為在看黑道大哥耍狠，只不過他下秒又被王彩樺逗得哈哈大笑，展現他私下超反轉的另一面，整趟旅行中，王彩樺不斷吐槽高捷：「我都不知道你原來這麼搞笑。」

由於旅行前3天，大夥都是凌晨就開始一天的行程，於是負責宜蘭行最後一天行程的王彩樺前一晚就貼心的詢問眾人隔天是否想睡飽一點再出發？當所有人都歡欣鼓舞的拍手叫好時，王彩樺又立刻潑冷水說：「但我安排了5個景點。」高捷傻眼直呼：「我下次不會再來了！」超坦率的反應笑翻眾人。接下來也將由洪榮宏、苗可麗、張文綺、潘君侖將帶大家走訪美食之都—台南。

《花甲少年趣旅行》第二季 每週六晚間8點於東森綜合32頻道首播，每週六晚間10點於東森超視33頻道播出，網路平台每週六晚間10點 MyVideo獨家首播。