台灣各港18日的風力、風級不同等級，台中港居全國之冠。(民眾提供)

台中港創港時有飛沙、潮差大及東北季風強等「天然三害」！12日至16日連續受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，台中港曾7度「封港」暫停船舶進港！直到16日上午10時才恢復正常航行，當天下午1時航管中心又測得每15分鐘平均風力達風速每秒22.35公尺，暫停船舶進港領航作業。直至18日下午5時強風仍襲捲不歇，船舶未恢復正常航行，讓航商大感吃不消。

航商指出，連日來受到颱風及東北季共伴效應影響，台中港12日至18日進港船舶嚴重受到影響，出港船舶雖然維持正常，但風力驚人仍是頂浪難行；越南籍「VIMC SUNRISE」貨輪船上4名越船員不慎落海，因海上狂風巨浪，海巡隊巡防艇也無法出港馳援，東北季風是台中港的天敵。

台中港引水人辦事處主任侯中南說，台中港和麥寮港位置風最大，18日海浪高度大概是5公尺，上下就是10公尺非常可怕，跟颱風差不多，亞泥六號水泥船18日由他帶出港，該輪的速度只有1.6節，好天氣時應該有15節，相差十分懸殊。航商表示，雖然東北季風是台中港秋冬的日常，這次的共伴效應11級強陣風，已超過東北季風帶來的8至9級強風。

中部航務中心表示，中航依據國家運輸安全調查委員會及交通部函示，針對「台中港進出港指南」原僅針對颱風及濃霧影響情形訂定限制進港條件情形下，召會邀集台中港務分公司、船務代理公會等營運單位討論；經兼顧引水人專業意見並考量台中港營運等現實因素下，比照水域性質相近之麥寮港有關引水人無法出港登船風力限制之規範。

中部航務中心指出，目前增訂經測得每15分鐘 平均風力達風速每秒20公尺以上（約蒲福風級八級上限）為無法出港引領條件，並於今年四月由港務公司納入進出港指南公布。

中部航務中心強調，台中港係比照其他國際商港，訂定引水人無法登輪領航標準，該標準已較其他國際商港寬鬆，亦已考量台中港特殊海象及船東航商權益，以確保安全為最大前提，降低海事案件發生機率。該標準未來亦將視實務需要及專家意見滾動檢討。