九合一選舉近在咫尺，國民黨桃園市長候選人張善政今（18）日上午和無黨籍立委高金素梅掃街之後，下午又一同參加國民黨台北市前議員羅智強的新書《大小情話》發表會，張善政指出「監督民進黨，羅智強是鐵漢，一回到家，智強就變成了柔情」，甚至在聽完羅智強女兒的對話之後，更是會心一笑，直言「兩位姊妹各擅勝場」，引發討論。

張善政今日在臉書上表示，羅智強的兩位女兒，是如此純真、善良、童趣，「她們與智強的對話，讓我會心一笑」，張善政分享，當美國眾議院議長裴洛西來台時，羅智強的二女兒說：「哇～～議長要來了！！」隨後大女兒接著表示：「什麼！邱奕勝伯伯要來我們家了？」這讓張善政聽完後笑了，直言：「可見一位是國際視野，一位是在地關懷，兩位姊妹各擅勝場！」

最後張善正也向民眾推薦羅智強的新書，同時期許「希望智強未來的全台輔選計畫，別忘了為桃園，多留一些時間」。