台灣民意基金會今(18日)公布最新民調，民進黨及國民黨六都縣市長候選人欣賞度，在可複選、最多三位的選擇中，藍營新北市長侯友宜在五都都拿下最高欣賞度，僅在台中以42.3％比台中市長盧秀燕的47.4％略低。而綠營有此現象的則是高雄市長陳其邁，僅在台南以23.9％低於台南市長黃偉哲的45.9％；台北市陳時中24.1％、台中市蔡其昌22.3％尚可稱持平，但新北市林佳龍12.5％、桃園市鄭運鵬12.4％，則欣賞度明顯偏低。

六都選民複選欣賞度，國民黨在台北市，台北市長候選人蔣萬安拿到35.0％，侯友宜44.7％；在新北市，侯友宜拿到55.3％，其次是盧秀燕的25.2％；在桃園市，桃園市長候選人張善政拿到10.3％，侯友宜40.1％；在台中市，盧秀燕拿到47.4％，侯友宜42.3％；在台南市，台南市長候選人謝龍介拿到17.0％，侯友宜39.9％；在高雄市，高雄市長候選人柯志恩拿到8.6％，侯友宜42.6％。

藍綠六都市長候選人x地區交叉分析。（台灣民意基金會提供）

民進黨方面，在台北市，台北市長候選人陳時中拿到24.1％，陳其邁31.3％；在新北市，新北市長候選人林佳龍拿到12.5％，陳其邁33.2％；在桃園市，桃園市長候選人鄭運鵬拿到12.4％，陳其邁25.4％；在台中市，台中市長候選人蔡其昌拿到22.3％，陳其邁28.3％；在台南市，台南市長黃偉哲拿到45.9％，陳其邁23.9％；在高雄市，陳其邁拿到58.6％，其次是陳時中的19.1％。

但依人口加權分析的加總結果又有所不同，國民黨依序為新北市侯友宜45.8％、台中市盧秀燕27.7％、台北市蔣萬安14.5％、台南市謝龍介7.8％、高雄市柯志恩7.2％，桃園市張善政5.7％。民進黨依序為高雄市陳其邁34.2％、台北市陳時中18.4％、台南市黃偉哲18.2％、新北市林佳龍9.7％、台中市蔡其昌6.4％、桃園市鄭運鵬4.4％。

此民調主辦單位為台灣民意基金會，執行單位為山水民意，訪問地區為全國，訪問對象是二十歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，於10月10~11日訪問有效樣本1010人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.08個百分點。