Ella18日出席「寒冬助老」公益記者會。（弘道老人基金會提供）

Ella18日出席「寒冬助老」公益記者會，熱情與大眾互動。（弘道老人基金會提供）

陳嘉樺（Ella）18日出席公益記者會。她的母親日前被爆出在胡盈禎（小禎）的臉書照留言「應該不是人妖吧」，掀起熱議，Ella當時馬上致歉，今是該風波後首度公開露面，Ella表示，新聞出來前有先跟小禎私下道歉，並馬上打給母親、教訓了一番，「這樣的發言很不妥當，這是酸民，這是霸凌」。

事後也有網友肉搜、抨擊Ella的媽媽，Ella客觀說：「這要讓她學教訓，就像她在寫那句話後，別人是什麼感受，學習體會她女兒在這環境會遇到的壓力。」並透露母親當時愧疚到睡不好，Ella無奈說：「睡不好是應該的，我也睡不好。」同時感謝小禎很暖心的反過來安慰她母親，「小禎很大氣、體貼，還可以幽自己一默，讓我媽媽能放鬆一點。」

她在活動上，看到獨居長輩怕獨自過年的孤單身影，數度哽咽淚崩，表示每次聽到長輩說「我老了，沒路用了」，十分難受，更憶起父親過去因為工作受傷少一隻手，還曾難過對他們說：「你們都看不起我。」她坦言聽到很傷心，「你是我的爸爸，怎麼會這樣想，但我們都不知道他心裡獨自承受的苦」。