宥勝在《Q18》挑戰攀岩名將。（金禾創意提供）

《Q18》李千娜（右）、趙逸嵐在單元中詮釋女同志伴侶。（金禾創意提供）

《Q18》李千娜（左一）與趙逸嵐（右一）在智能攝影棚拍攝，世新大學副校長楊盛昱（左二）前來探班為導演周美玲（右二）加油打氣。（金禾創意提供）

由鴻海出品、金禾創意出品及製作的人性科幻影集《Q18》，導演周美玲再度挑戰創作極限，開創台劇首部與科技跨界合作，探討量子世界。劇組日前已殺青，18日公布超前導預告及第二波卡司，宥勝、李千娜、趙逸嵐、劉修甫及盧以恩加入演出，宥勝飾演裝上量子義肢的攀岩名將；李千娜與趙逸嵐詮釋女同志伴侶；劉修甫演出劇中量子科學家李銘順與天心罹患重病的愛子，他與盧以恩將挑戰電競玩家角色。

人性科幻影集《Q18》內容除了提出對量子世界和未來文明的想像之外，亦探索人性與科技之界限的哲思。宥勝在單元中飾演一名攀岩名將，在一次友誼賽中因意外導致斷腿，只能抑鬱度日。宥勝對劇本及角色產生極大共鳴，他表示：「這個角色因為拯救好友而失去一切，卻因為科技的協助，可能返回高峰，但他不知道的是，所有的愧疚與懊悔，都在如惡魔般的交易成功後加倍爆發。」為了投入角色，宥勝練習了3個月的攀岩，坦言是從影以來身體最痛苦的一部戲，他直說：「攀岩這運動其實滿虐的，但成就感十足，只是手指、手掌、腳尖、全身摩擦破皮的痛苦真的必須花很大的精神去忽視，不然滿難邊爬邊演。」

李千娜首度搭擋趙逸嵐，演出一對擁有婚姻關係的同志伴侶，劇中李千娜是感性的虛擬歌手，趙逸嵐則飾演理性的工程師。導演周美玲笑稱：「與她們在不同作品中合作過，我很確定這對女同志會有非常有趣的火花。」為了打造這個故事，劇組團隊與世新大學LVS（LED Virtual Studio）智能攝影棚合作拍攝，導演周美玲表示：「世新大學智能攝影棚擁有全世界最新的影視製作技術，在台灣，《Q18》是第一部使用這個技術所拍攝的影集，它可以突破時間、天候的限制，在虛擬世界創造出真實的樣子。」趙逸嵐印象深刻：「有一場跟千娜的對手戲，美術組在舞台上架起了真正的樹枝，虛實交錯，我相信觀眾真的會很難分辨出真假，我很期待最後呈現出來的畫面。」

兩人不約而同深受劇本吸引而接演，李千娜表示：「劇本題材非常吸引我，以未來科技探討愛情關係與婚姻拉扯，在人設與劇情上有很多轉折，此外還要演繹虛擬歌手，單元中的歌曲，美玲導演也讓我發揮創作及演唱，都是非常新鮮的挑戰。」趙逸嵐則認為：「在最後一集，劇作家讓觀眾動腦思考，讓看劇不是完全被動，可以是主動、可以和角色對話。我期待觀眾喜歡這個作品，喜歡我們的故事，喜歡上每一個角色，然後珍惜自己的人生、喜歡自己。」

劉修甫飾演劇中量子科學家李銘順與天心罹患重病的愛子，他坦言：「一開始其實看不太懂劇本，裡面有很多量子的名詞理論，不過除了科技場面之外，也勾勒出很多人性、選擇與感情，這是一部命題很大的影集。我覺得我們對於新事物都會有一定程度的排斥，但也抵擋不過科技的洪流，這之中的掙扎跟探索是很吸引我的地方。」盧以恩在拍攝前認真研究量子力學，她笑說：「因為看太多影片，覺得各種事情都是量子糾纏，哈哈哈哈。」兩人在劇中因電競遊戲相識，戲外曾一起上過表演課而熟識，在片場彼此只要「確認過眼神」，就能知道對方在想什麼，迅速做出下一步的反應，默契十足。

盧以恩一直很想嘗試電競遊戲類型的角色，這次終於如願。劇組安排她上了動作訓練課，她滿足地說：「角色最吸引我的就是動作戲很多，還可以穿上電玩戲服很酷，拍攝前努力地反覆練習，維持自己的柔軟度和肌耐力，終於達成不需要用到替身拍攝的自我要求。」對此，劉修甫自曝：「我的角色除了科技之外還有很多人性掙扎，也跟以恩一起上了很多武打課，拉筋都拉到快哭出來！不過每次上課都很愉快，老師還自己用人偶對打，模擬剪了影片讓我們參考，非常期待成片的效果。」《Q18》影集分為5個單元，共10集，預計2023年上檔。