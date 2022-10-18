「CHING G SQUAD」團員唐仲彣近日宣布單飛，推出個人首張專輯《SPREAD》18日舉辦發片記者會，邀來好兄弟、成員高爾宣到場祝賀。唐仲彣新歌〈Let It Go〉記錄下與交往6年的前女友分手傷痛，憶起2人起初以結婚為前提交往，他父母把對方當成媳婦看待，最後因價值觀不合分開，他自爆最近都專心工作，甚至懷疑自己有恐女症，每次都會主動跟異性保持距離。
他目前單身1年，坦言與前女友早已沒有聯繫，有機會復合？他搖頭說：「她現在應該過得比我好。」談到理想型條件，他表示：「希望是圈外人，在工作上能夠幫助我打點雜事的。」盼對方能有幫夫運，「現在想法實際一點，愛情跟麵包比起來，我絕要先把麵包鞏固好，才會有愛情。」
在記者會上，他開心許願希望新歌〈Turn Off The Light〉點擊衝破百萬，「破百萬後就來辦一場個人演唱會」，眾人隨後也拱說，若點閱破2百萬去裸泳？他秒答應又自虧說：「好啊，但應該沒有人要看吧。」
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