香港男星古天樂本月21日將過52歲生日，最近他宣傳電影《明日戰記》時，自爆神經受傷，在片場得靠嗎啡止痛上陣，甚至被醫師警告「神經壞死需動手術」。今（18日）晚間古天樂發文解釋沒有想像中的嚴重，並透露手術過後已康復，要粉絲別擔心。

古天樂18日在社群平台PO文：「今日突然收到好多問候關心，但又不是跟我講生日快樂！」後來他看到新聞標題後，才知道之前的受訪內容掀起軒然大波，趕緊解釋：「我在訪問中是說幾年前醫生講：『再不處理就神經壞死』呀！」

接著，古天樂透露幾年前已完成手術，頸部加了鈦金屬，現在已經復原，幽默地說道：「所以我之前不是說過我是鋼鐵造的囉！」

許多網友紛紛留言關心：「你幫過許多人，上天一定保佑你」、「生日快樂，早日康復」、「好好保重，要多休息呀！」

古天樂砸下約17億台幣拍攝科幻電影《明日戰記》，但票房不是很理想，古天樂被拍到淚灑電影院的模樣。對此，古天樂接受港媒訪問，先開玩笑表示因為電影院的冷氣沒開，後來才認真地解釋，因電影中有深愛的老婆死掉的橋段，看得很有感觸，加上電影製作花了很多時間，因此希望大家能多多支持這部片，否認自己因票房不佳而落淚的說法。