國民黨台南市長候選人謝龍介(中)22日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜將壓軸登場。（曹婷婷攝）

選戰逼近，藍綠白大咖本周末台南拚場！國民黨台南市長候選人謝龍介22日成立競選總部，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等大咖將到場；黃偉哲23日成立競選總部，蔡英文總統將二度為他造勢；民眾黨黨主席柯文哲22日到台南為成立競總的3名市議員候選人站台，還將陪同掃街拜票，衝刺選情。

選戰進入倒數衝刺階段，謝龍介力拚「綠地變藍天」，22日晚間6點成立競選總部大會，前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、黨主席朱立倫等大咖都將到場站台。最受矚目的韓國瑜當晚為壓軸來賓，預計晚間8點半後上台，謝龍介競選團隊指出，在韓國瑜加持下，22日人潮預估上看2萬人。

由於謝龍介也拋出「藍白合」，本周六柯文哲到台南幫候選人江國銘、江明宗、蔡宛秦競總站台，因江國銘、江明宗與他有合作默契，他也獲邀出席，是否有機會與柯文哲同場造勢？他說，順其自然，無須刻意。

拚連任的黃偉哲持續以政績爭取市民支持，選戰穩扎穩打，繼上月24日成立「百工百業後援會」，由蔡英文親授戰旗，宣布競選連任開始「就戰鬥位置」，本周日下午競選總部將成立，蔡英文也將二度南下，包括台南現任6名立委也將到場，營造「市長連任、議員過半」團結拚勝選氣勢。

全台走透透輔選的副總統賴清德至今仍未「回娘家」為黃偉哲與市議員選將公開站台，23日當天也不會出席。黃偉哲競總選部發言人呂維胤說，賴清德輔選行程仍以艱困選區為主，但他已透過錄音檔為「信賴台灣Nice連線」議員候選人輔選，喊出「市長黃偉哲1票、某某某1票」，獻聲力挺黃偉哲。