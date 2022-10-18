途中遇大片土石坍塌，導致消防同仁運送一度中斷。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風豪雨影響，宜蘭縣大同鄉明池山莊聯外道路中斷，空勤總隊18日因天候不佳取消空投物資，縣長林姿妙指示消防局派遣26名隊員，背上物資、乳癌病患藥品及油料徒步送往明池山莊供民眾使用，途中遇大片土石坍塌，導致運送一度中斷，最後由3位山青與5位消防隊員接力花7小時在下午5時30分陸續把藥物、油料經由接駁車輛送抵山莊。

林姿妙於臉書表示，21公里是一個半馬的距離，平常大概花1至3小時就能完成的路程，而身強體壯、受過專業訓練的消防員，翻山越嶺、涉險走過柔腸寸斷的道路，從白天走到黑夜，硬是花了7小時才完成任務，目的只有一個，把救命藥品順利送到受困在明池山莊的民眾手上；林說，除了感動，更多的是感謝。

宜縣府說明，明池山莊有301位民眾受困，為了將藥品、物資及油料送到山莊，林姿妙昨晚召集消防局、水資處、社會處、衛生局等單位研擬多項救援方案，原定今一早用直升機空投物資，但氣候不佳；慢性病民眾已沒有藥可服用，縣長即指示採取陸運備案，由消防局同仁以徒步方式從台7線84K處出發，將物資送進20公里外的明池山莊。

消防局表示，救災同仁除了身上背著沉甸甸的物資，挺進柔腸寸斷的蜿蜒山路，隨路況越來越糟、天色漸暗，決定暫停物資運送作業，留下5位同仁攜帶救命藥品，輕裝快速與3位山青把藥品送到；其餘21位弟兄，則暫時返回台7線84.1K處待命。

林姿妙說，5位消防同仁與明池派出所於台7線68K處會合，再經由小貨車將藥品送往明池山莊，終於在晚上5時多，提前在72K處將藥品送達，救災同仁克服層層阻礙，不辱使命完成任務。她指出，台7線往桃園方向「巴陵-大曼路段」稍早也順利搶通，撤離方案仍待解決，縣府團隊會與中央緊密合作，用盡所有手段，務必讓受困民眾盡早撤離，快快回到溫暖的家。