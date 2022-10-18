全球持續高利率政策抑制通膨，激進的升息步伐下，經濟衰退迫在眉睫。有「新興市場教父」之稱的美國Mobius Capital Partners創辦人墨爾比斯（Mark Mobius）警告，在聯準會（Fed）與通膨的對抗下，利率將飆升至9%，並透露自己正把資金投入台灣、印度等市場。

美國財經媒體報導，現年86歲的墨爾比斯表示，如果通膨率是8%，按照劇本走，必須將利率調升至高於通膨率，也就是9%的水準。他說，若消費者物價回落，利率決策者可能不會選擇激進升息，但他認為「通膨不會很快消退」。

墨比爾斯的預測可能是參考泰勒法則（Taylor Rule），衡量物價壓力和勞動力市場來取得最佳政策利率。美國9月消費者物價指數（CPI）超乎預期，面對40年來最具威脅的通膨，雖然聯準會持續升息，但通膨數據仍維持高位。

即便如此，墨比爾斯的警告遠超聯準會及市場的預期。交易員預測利率於明年3月觸及5%的高點。

此外，墨比爾斯示警投資人對大宗商品抱持謹慎，因為一些主要買家的需求可能在下降。他說，「大宗商品買家的貨幣持續貶值，屆時會看到大宗商品的價格下滑」。他指的是新興市場及歐元區的買家。

墨比爾斯透露，他正將資金投入印度、台灣和巴西等市場，另也有部分投入土耳其和越南，並呼籲謹慎看待負債較高的企業和資本報酬率較低的企業。他強調，「由於匯率問題和高通膨，這2個數據在現今十分重要」。