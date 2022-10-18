直播平台「浪LIVE」邀請中職超人氣啦啦隊樂天女孩出席「青少年街舞反毒園遊會」，包含曲羿、

樂天女孩受邀浪LIVE直播平台代言一日反毒大使（由左至右：穎樂、凱莉絲、語芯、卉妮、曲羿）。（浪LIVE提供）

卉妮、凱莉絲、穎樂及語芯等五位青春洋溢健康陽光的女孩們一同擔任反毒大使一日代言，活

動當日同步在浪LIVE線上轉播共同宣導反毒，一開播便吸引數萬粉絲在線觀看，瞬間擠爆直播

間！

此次活動由國際扶輪3522地區攜手內政部警政署刑事警察局於台灣科技大學舉辦，結合明

星籃球賽與街舞大賽，以清新活力的比賽號召年輕人踴躍參與並積極展現拒毒決心。

節目表演來到中段，五位女孩以輕盈腳步躍上中央舞台，一登場就吸引全場目光，歡呼尖叫聲

四起，青春無敵的甜美燦爛笑容一秒圈粉無數，整齊劃一又充滿動感活力的舞姿，搭配熱力四

射的輕快音樂，完全復刻再現「全猿主場」熱情氛圍，舞力全開人氣爆棚，讓在場波麗士大人

及民眾目不轉睛聚焦台上，手機淋雨也要搶拍捕捉最美瞬間，即使當日大雨滂沱毫無間斷，仍

澆不熄在場所有人的熱情，將活動表演帶到最高潮，彷若小型演唱會，嗨翻現場。

緊接來到有獎徵答時間，女孩們預計送出數個超可愛的刑事泰迪熊，現場大小朋友紛紛舉手搶

答，其中問及毒品最常出現的場所有哪些地方，一位國小女童童言童語緩緩說出「家裡」，讓

主持人及女孩們當場笑翻，直呼實在太可愛了，最終在學童家長的各種明示暗示下，才答出

「KTV」也順利抱回玩偶小熊，樂天女孩魅力不僅囊括廣大男性粉絲族群，連少女都無法抵抗

，現場台下女同學積極高舉雙手只為爭取答題機會，被女孩點名回答時甚至興奮到手舞足蹈開

心大叫，並在直播中趁亂告白樂天球員陳晨威，讓一旁的女孩們都能感受到女粉無敵熱情。

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