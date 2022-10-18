桃園大溪豆干節在15、16日舉辦，原本的電音派對卻變了調，多名身穿火辣服飾的辣妹一站上台，便表演皮鞭打屁股橋段，甚至還隨著音樂上下擺臀，這段影片也被桃園市議員詹江村痛批「這是大溪豆干節嗎？還是桃園哪家酒店的週年慶？」，網友也大罵「這是豆干節還是牛肉場」、「這是火腿節吧」；對此桃園市旅遊局也回應了。

從影片中可見，台上一群穿著清涼的辣妹扭腰擺臀，有1位辣妹拿著疑似皮鞭的物品抽打著其他2名辣妹屁股，被拍打的辣妹還隨著音樂不斷的上下擺臀，在臉書PO出影片的桃園市議員詹江村也在貼文寫下「這是大溪豆干節嗎？還是桃園哪家酒店的週年慶？」。

對此，桃園市觀光旅遊局表示，2022大溪豆干節原意為帶動夜間觀光，因此規畫「豆干派對」活動，現場邀請知名DJ表演，同時為炒熱氣氛，亦邀請舞者尬舞帶動，惟因現場互動熱烈，舞者在衣著及舞蹈動作較為大膽，造成部份民眾觀感不佳，主辦單位察覺後即令調整外，同時也對引起觀感爭議致上歉意，未來辦理活動將用更嚴謹態度檢核。

網友看完影片也紛紛留言表示「大溪牛肉節，你（妳）們都搞錯了」、「這是豆干節還是牛肉場」、「傷風敗俗了」、「可憐，桃園人市長，真會宣傳豆干節」、「豆乾節的演出有牛肉的感覺」、「夜店秀」、「這是火腿節吧」、「不倫不類」、「浪費公帑」。