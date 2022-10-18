北市一名59歲劉姓男子去年在路口停等紅燈時，見前方站著一名短裙辣妹，竟突然把手伸進對方裙底探風光，隔日又隨手偷走路邊機車的行車紀錄器，慘被起訴。台北地院審結，依違反性騷擾及竊盜等罪，應執行5月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

判決書指出，59歲劉姓男子去年11月22日晚間5時許於北市一處路口停等紅燈，當時前方站著一名穿短裙的女子，劉男竟起色心，將手伸至女子裙內，觸摸女子的雙腿後側2下，該女子認為遭到性騷擾，旋即報警處理。

未料隔日上午，劉男見路邊停放的機車，上頭擺放裝設行車紀錄器的安全帽，隨機於竊盜犯意，隨手竊走該價值近4千元的行車紀錄器，後經車主報警處理，犯行才曝光。

劉男接受偵訊時，坦承對女子性騷擾，也承認偷竊他人行車紀錄器，檢察官核對2名告訴人的指述以及其他事證，認定劉男的自白與犯行相符，分別涉犯性騷擾防治法及刑法竊盜罪起訴，同時向法院請求分論併罰。

台北地院法官認為，劉男不尊重他人身體自主權，隨意侵犯女子的身體隱私，造成女子的身心靈受創，此外，也不尊重他人財產權，徒手竊走他人設置於機車安全帽上的行車紀錄器；考量劉男認罪，故依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，又犯竊盜罪，處有期徒刑3月，應執行5月，得意科罰金15萬元。可上訴。