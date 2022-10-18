台灣民意基金會今（18）日公布10月份民調，其中對於蔡英文總統的聲望，20歲以上台灣人中，有51％基本上贊同蔡英文處理大事的方式，38％不贊同；贊同者比不贊同者多13.7個百分點。對此，媒體人黃揚明今日就表示，蔡英文的支持度好像沒有崩壞，因此民進黨打算用蔡英文這張牌來全面拉抬，「那國民黨真的要非常小心」，引發討論。

黃揚明今日在中天節目《大新聞大報卦》中指出，這份民調是一份全國性的民調，而抽樣日期是在10月10日和11日這兩天打的電話，黃揚明坦言，「一般民調會避開假日，在平日打，因為假日在家裡接電話的人會很固定，不是一般常態分析」，在國慶日當天做民調，是連假的情況，而這樣就會發生當時蔡英文演說的效應，「綠的表態率大增，藍的表態率相對低」。

黃揚明也提及，這份民調政黨支持度，民進黨飆升比上一個月多了11個百分點，「一個月會增加11％的支持度就代表，樣本的結構改變，跟之前的不一樣，相對來說對民進黨比較友善」，真的不要小看民進黨的選舉技術，當他們把這一群所謂本來就是偏綠的支持者拉回來的時候，那國民黨真的要非常小心。黃揚明最後說，「不過南北還是有差，在南部可能會是這樣，在中部可能不一定，在北部不可能這樣，因為經過了兩年的防疫，大家對陳時中都有既定的印象了」。