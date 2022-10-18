今由立法院長游錫堃（右）、國立宜蘭大學校長吳柏青（左）、及教授黃春明（中）開講，揭開活動序幕。（吳佩蓉攝）

「2022黃春明週」活動於10月17日至21日為期一周，昨開始「黃春明文藝創作學生作品」、「九彎十八拐百輯風華展」等靜態展覽。（吳佩蓉攝）

國立宜蘭大學聘請台灣文學界的瑰寶黃春明為講座教授，將屆滿10周年，遂與「黃大魚文化藝術基金會」舉辦「2022黃春明週」一系列活動；今立法院長游錫堃至校園演講，訴說與黃春明的緣分及擔任宜蘭縣長期間，如何以「文化立縣」、推動母語鄉土教學。黃春明笑說，能夠活一天就賺到一天，謝謝大家的鼓勵。

「2022黃春明週」活動於10月17日至21日為期一周，昨開始「黃春明文藝創作學生作品」、「九彎十八拐百輯風華展」等靜態展覽、及「黃春明說畫」、蘭陽采風學生為電影學習成果等短片放映；今由校長吳柏青、教授黃春明開講，揭開活動序幕。

吳柏青表示，首屆黃春明周2020年在國立中央大學登場，獲得熱烈回響，今年宜大延續舉辦，感謝黃春明10年來不離不棄，參與校園活動，學校也在2018年於圖書館建黃春明體驗行動館，希望同學可融入黃春明的多元生命，把老師的文學融入校園。

游錫堃說，擔任縣長時提出「文化立縣」，推動母語復健、鄉土教育、歌仔戲及傳統藝術傳承、宜蘭縣史館及重修縣史等，這些政策，在1990年代是全國創新、領先全台，並為其他縣市仿效的對象。

游錫堃指出，當時推鄉土教育時困難重重，國小全面實施「母語教學」，並打破中央「獨尊國語、禁說母語」教育政策，但遭時任教育部長毛高文公開反對，上級政府不僅不願補助還刪預算；最後在1994年中央才轉向補助600萬元，一切感謝黃春明的相挺。

黃春明表示，罹癌後「病中作樂、齒不閉嘴」，已是老年人的他運氣好，身體沒大毛病，腦筋還清楚，只是稍微健忘，抱持「能夠活一天就賺到一天」，黃笑說，今天醒來就賺到一天，才能和大家見見面、說些玩笑話，謝謝在座各位的鼓勵。

另，宜大還安排知名台語男歌手楊肅浩演唱鄉土組曲、相聲瓦舍負責人馮翊綱「小劇場．大事業」講座，及蘭陽戲劇團演出黃春明創作劇本「杜子春」折子戲等多元精采活動。