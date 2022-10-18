「18歲公民權」修憲複決公投，與九合一大選一同舉行，議題內容包含「18歲選舉權」及「18歲被選舉權」；台灣民意基金會今最新民調，4成7同意「凡年滿18歲公民皆可參選立委、市議員等各級民意代表等」，約5成不同意，不同意者比同意者多2.4個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，台灣社會對「18歲被選舉權」意見嚴重分歧，恐無法通過門檻。

被問到「這次十八歲公民權修憲公投，包括除總統、副總統及各級地方行政首長外，凡年滿18歲公民皆可參選立委、市議員等各級民意代表等，請問您同不同意？」 結果發現，19％非常同意，28.1％還算同意，23.3％不太同意，26.2％一點也不同意， 3.3％沒意見、不知道。

游盈隆認為，若修憲案通過，未來中華民國國民年滿18歲將可參選立委、縣市議員等各級民意代表，而各國年滿18歲便可參選國會議員者，目前僅2個國家在試行。

他說，包括美國、法國、日本等民主國家都仍有一定年齡限制，一般在23至25歲以上，更重要的是此事從未在台灣社會被廣泛討論，台灣社會能接受嗎？

他認為，台灣社會對「18歲被選舉權」的疑慮很深，很可能因此無法達到965萬票。如果說，這是因為立法院立法技術偏差，兩案併成一案，就算不是政治動機不良，但連帶造成「18歲選舉權」修憲公投沒過，不能不說是憲政史上的一大 遺憾。

他進一步分析，除了年輕人，35-44 歲4成8同意，5成1不同意；45-54 歲4成4同意，5成4不同意；55-64 歲4成6同意，5成1不同意；65歲以 上4成1同意，5成不同意；從政黨支持看，中性選民3成9同意，5成4不同意。

從傳統台灣地緣政治觀點，台北市選民3成同意，6成6不同意、新北市4成9同意，4成7不同意、桃竹苗選民4成同意，5成7不同意、中彰投選民5成3同意，4成3不同意、雲嘉南選民6成1同意，3成7不同意、高屏澎選民4成5同意，5成2不同意、基宜花東金馬4成4同意，5成5不同意。

他表示，台灣社會大眾，不分地區、性別、年齡、教育程度和政黨支持傾向， 都在修憲公投「18歲被選舉權」議題上陷入嚴重意見分歧或分裂的狀態。