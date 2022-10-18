國安基金自7月啟動護盤以來，受國際情勢影響，台股跌勢不止，今（18日）傳出國安基金已經虧損3000億元，被外資當「韭菜割」。對此國安基金澄清，「絕非事實」。

國安基金晚間發布新聞稿說明，此次進場是依今年7月12日第113次國安基金委員會決議，自7月13日起執行安定股市任務，並依10月6日第114次委員會決議繼續護盤。執行任務動用之資金，依國安基金公告截至9月底收支及運用情形，資產總額104億352萬421元，負債總額112億1,797萬6,028元，短絀7億7,841萬2,719元，國安基金投入金額100餘億元，斷無可能虧損3,000多億元。報導所載鉅額虧損，國安基金鄭重澄清，絕非事實。

國安基金表示，近期因臺股與美股高度連動，尤以我國電子半導體股成交比重占5成以上，費半及那斯達克指數漲跌均影響臺股波動，今年度迄今，費半及那斯達克跌幅達43.95%及31.76%，臺股跌幅亦達27.96%。惟國安基金7月12日進場迄今，積極穩定股市，臺股跌幅已縮小，自進場至10月18日止，跌幅約5.92%，已初步發揮穩盤效果。

針對外界質疑被外資當「韭菜割」，國安基金表示，外資在我國股市占比高，受國際政經環境影響，外資大量賣超臺股，國安基金會密切關注外資動向，適度調整操作策略，絕不致發生與外資對作情事，所稱被外資割韭菜，顯屬誤解。

國安基金表示，近期國際政經不確定因素仍影響股市穩定，國安基金將持續密切關注國際政經情勢發展，並與其他相關部會密切合作，及時妥適因應，以達穩定投資信心及維護資本市場安定。