市長鄭文燦一一頒獎給「金牌好禮」和「金牌好店」。(蔡依珍攝)

鄭文燦走逛「金牌好禮」和「金牌好店」，品嘗後直讚好吃。(蔡依珍攝)

鄭文燦走逛「金牌好禮」和「金牌好店」，對於許多店家如數家珍。(蔡依珍攝)

鄭文燦走逛「金牌好禮」和「金牌好店」，對於許多店家如數家珍。(蔡依珍攝)

鄭文燦走逛「金牌好禮」和「金牌好店」，對於許多店家如數家珍。(蔡依珍攝)

鄭文燦走逛「金牌好禮」和「金牌好店」，對於許多店家如數家珍。(蔡依珍攝)

有業者遞上手作花藝，裡頭有象徵智慧的貓頭鷹飾品，感謝鄭8年來把桃園領導的這麼好。(蔡依珍攝)

桃園「金牌好禮」和「金牌好店」推動多年，建立優良口碑，吸引更多在地店家參與競爭，今年分別在85業者和142家店中，精心挑選出20件金牌好禮和37家金牌好店，市長鄭文燦一一頒獎，典禮結束店家紛紛遞上獎牌拜託他親簽留念，排隊隊伍綿延，業者也紛紛送上好禮，鄭文燦來者不拒，更有業者遞上手作花藝，裡頭有象徵智慧的貓頭鷹飾品，感謝鄭8年來把桃園領導的這麼好。

鄭文燦說，今年「金牌好禮」以「桃園Way」為主題，發掘具桃園風格的商品，並首次依據商品特色分設「風味賞、創意賞、設計賞、實用賞」四大類賞，共計85家企業報名競爭，最終遴選出20件金牌好禮，展現桃園在地的飲食文化、風味食品、特色工藝與設計創意。

鄭文燦提到，市府推動「金牌好禮」已邁入第15年，至今選出超過242件好禮商品，辨識度很高，許多消費者會指名購買獲獎的金牌好禮，他自己過年過節贈禮也經常選用金牌好禮做組合商品，受到很好的迴響。為了讓更多人認識桃園金牌好禮的魅力，市府舉辦各種行銷活動，包括到高速公路休息站設置專區特賣，透過媒體、雜誌、網路社群等管道擴大推廣等，持續打造「金牌好禮」整體品牌，提高桃園商品的可見度。

鄭文燦指出，「金牌好店」今年以「幸福滋味」及「生活風格」兩大類別進行遴選，共有142家業者報名，經過書面審查、實際查訪、網路票選的激烈競爭，選出37家金牌好店，每家店都各自擁有特色主題、氛圍及深受喜愛的原因，未來市府也將開發好店地圖，把金牌好店標在地圖上，方便遊客按圖索驥，探索隱身在桃園城市鄉間的金牌好店。

鄭文燦表示，桃園推廣穆斯林旅遊，市府陸續推薦穆斯林友善旅館及友善餐廳，今年也選出5家通過穆斯林友善餐廳認證業者，在國境開放之後，希望能吸引更多來自東南亞、中東的觀光客到桃園旅遊觀光。他提到，桃園的城市文化特色正在形成，除了經營更多桃園特色景點，飲食及住宿也是觀光發展的重點，這幾年桃園的觀光客從800萬人次成長到2300萬人次，成長度將近3倍，相信疫情過後的桃園會展現更大的魅力，獲得國內外旅客的喜愛。

經發局副局長黃穗鵬表示，即日起至11月30日，金牌好禮部分商品於國道3號關西服務區專區特賣，期間也推出線上抽獎活動，周周抽出25名幸運兒，抽獎禮品總計超過5萬元，更多金牌好禮最新訊息，歡迎至「桃好您的心」粉絲團查詢；另有關金牌好店的相關介紹，請至「2022金牌好店」網站查詢。

本年度獲獎商品及店家各自獨具特色，「金牌好禮」中，獨門醬料的「向記－簡單生活禮盒組」，絕對可滿足您挑剔的味蕾；具有環境友善概念的「藍天畫布有機棉－有機棉貓頭鷹彌月禮盒」，不僅親膚且具實用性；若想送禮使人印象深刻就送「旺萊獅－喜出旺萊 鳳味傳愛禮盒」，吸睛視覺設計最獨特。

「金牌好店」中，餐飲類「幸福好滋味」獲獎店家以「今日想吃麵、飯食主義、辦桌最澎派、我有甜點胃、TGIF！姊妹聚餐囉、嘴饞小點心」6大主題推薦給熱愛美食的您。喜歡飯後留一個胃給甜點的你，絕對不能錯過位於八德「三寶冰事」、龜山「陳秋剛綿綿冰」、蘆竹「樂福豆花」；嘴饞時，就來一塊「古德胖越法三明治」、還有城市裡的植物園「Vittaria Caf？書帶蕨」的招牌布蕾最上心！

「徐家轉角咖啡店」的司康與小麵包最符合餐間的心靈伴侶！想體驗職人手作的您「生活風格」獲獎店家更不容錯過，位於龍潭致力發展桃園茶與茶教育的「茶·山行」，優雅地融合茶與藝術；復興山區致力推廣原住民文化特色的「雅鏡企業社暨河那灣民宿」，除營區與民宿，還有提供搗麻糬、狩獵製作等多種文化體驗；還有可以調出專屬咖啡風味的「卡諾咖啡生活館」，提供各式咖啡豆與器具供民眾自行調配。眾多優質特色的店家，邀請您一同來體驗美食與生活的美好。