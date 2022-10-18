俄烏戰爭爆發後，歐洲堅定支援烏克蘭，俄羅斯也就不再提供天然氣給歐洲，此事在北溪天然氣管線斷毀後已無回頭路，因此歐洲改引進船運液化天然氣(LNG)做為替代。然而，即使可以有大量的液化天然氣，竟然有大量的LNG船無法卸貨供氣，原因是歐洲的「液化天然氣再氣化」的處理廠過少，無法處理。

路透社報導，有數十艘LNG船在西班牙海岸附近盤旋，無法進港卸貨，這是歐洲目前的特殊情況，即使找到替代的天然氣，仍然無法使用。

歐洲長期以來都使用管線天然氣，這種天然氣是不需要加壓與液化的，幾十年來，歐洲主要的天然氣來源就是俄羅斯，然而這在俄羅斯入侵烏克蘭後，局勢就全變了，俄羅斯反擊西歐對他們制裁就是削減天然氣供應流量。歐洲尋找替代的氣源，其中包括液化天然氣，這方面美國願意提供，但是由於歐洲過去沒有此類需求，因此「再氣化廠」明顯不足。

有超過35艘LNG船在西班牙和地中海附近漂流，一直等不到卸貨泊位。一位業內消息人士稱，西班牙本週只能挪出6個再氣化碼頭，這完全不足，不到排隊的LNG船數量的五分之一。消息人士說，如果這些船遲遲無法卸貨，那他們只能另尋買家。

西班牙是歐盟最有再氣化能力的國家，使用了所有歐盟國家LNG的33% ，LNG 儲存能力佔歐洲的 44%。因此LNG離開西班牙，要找到其他買家也不容易。

另一個原因是，隨著冬季的接近和供暖需求的增加，預計天然氣價格會上漲，因此一些船舶正在等待以更高的價格出售，不急著卸貨。

法國、德國、西班牙和葡萄牙的領導人將在這星期開會，討論西班牙通過庇里牛斯山脈至法國的「Midcat管道計畫」，該管道可以將西班牙的天然氣(以及未來的氫氣)輸送到中歐。

MidCat 將在法國和西班牙之間建立第3條天然氣管線，這將有助於歐洲減少對俄羅斯天然氣的依賴。