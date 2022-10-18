加密幣商經常以空投作為重要獎勵機制吸引群眾，等於無限制分割功能性代幣（TOKEN），維持自家產品價值的作法，唯有主動燒幣銷毀。兩家新台幣計價的加密幣交易商幣託BitoPro、MAX數位資產交易所對此未曾停歇，前者自2019年4月迄今已進行14次主動燒幣，後者則將於25日進行第五次燒幣。

MAX數位資產交易所發行的MAX功能性代幣今年滿4週年，MAX數位資產交易所宣布將於10/25進行史上第五次燒幣，本次預計銷毀50萬顆MAXToken，燒幣後供給量為295,000,000顆。該平台表示，MAX Token初始發行量為5億顆，截至本次共已銷毀41%的發行量。

燒幣行動早先被稱為白皮書（ICO）銷毀計畫或代幣回購，率先啟動是幣託公司自2019年4月主動公告，且採每季度使用當季利潤的20%進行BITO幣回購，回購的BITO幣直接銷毀。2019年4月即完成100萬顆BITO幣銷毀，並同步公布區塊鏈銷毀查詢連結，提供用戶紀錄查詢。

幣託表示，為確保公開透明，回購記錄都會在第一時間公佈，代幣認購用戶可通過區塊鏈瀏覽器查詢。銷毀也會固定持續，直至銷毀到總量為2.5億個BITO幣為標準。

MAX數位資產交易所表示，MAX Token為MAX數位資產交易所與MaiCoin數位資產買賣平台的重要獎勵機制，用戶於MAX數位資產交易所使用MAX Token支付手續費，可以享有最優惠交易手續費折扣，領取每日鎖倉獎勵，亦可購買預期年化較高的收滿益。

MAX母公司MAICOIN集團表示，過去燒幣主要以銷毀尚未進入市場流通的保留部位，自去年開始燒毀的MAX Token皆來自平台的交易與提領手續費收入，即此次燒幣將減少MAX Token的市場流通量，預期將會積極的帶動市場效益，而未來MAX數位資產交易所也將維持定期燒幣的傳統，固定將平台回收的MAX Token手續費銷毀。