為展現桃園新地景之美與優質的公共建設，讓民眾透過科技互動方式欣賞建設成果，桃園市政府資訊科技局推出的「體驗桃園建設之美」活動，特別延長至10月31日止，不須安裝APP，透過智慧型手機，瀏覽互動體驗網頁(網址：https://reurl.cc/ler1GY)，任選一個拍照框自拍，公開上傳至個人臉書，並標註 ＃體驗桃園建設之美，即可參加抽獎。

桃園市政府資訊科技局局長余宛如表示，桃園自升格以來，市府積極推動創新進步的建設，在公共工程品質、設計理念、維護管理及設施可及性皆大幅提升，成為6都成長最快、得獎最多的城市，7年獲獎超過上百個，也為桃園帶來地景新風貌；今年6月，有全球建築界奧斯卡金像獎美稱「2022全球卓越建設獎」頒獎，台灣代表團有11件作品獲獎，其中桃園一口氣拿下4獎、榮獲2金2銀的佳績，包括大有梯田公園、橫山書法館、中路二號社會住宅、中原生態埤塘公園，其中大有梯田公園及中路二號社會住宅，還是榮獲我國公共工程金質獎的特優工程。

資科局特別精選本市10座知名特色場域，製作出「乙未保台紀念公園」、「永安海螺文化體驗園區」、「橫山書法藝術館」、「大溪木藝生態博物館」與「羅浮溫泉」等5大「景點拍照框」；及「大有梯田生態公園」、「樂天桃園棒球場」、「桃園市立圖書館總館」、「桃園陽光劇場」、「桃園市兒童美術館八德館」等5大「主題拍照框」，民眾選擇景點或主題合照，再公開上傳至個人臉書，並標註 ＃體驗桃園建設之美，即可參加抽獎。

本次活動將抽出市價1萬3千多元的HTC VIVE FLOW眼鏡（2名），市價1萬元的金牌好棧四季住宿券（10名），以及紅利桃子500點(1點=1元)(100名)，預計於11月4日公告於桃園市市民卡官方網站（網址：https://card.tycg.gov.tw/）歡迎全國民眾一同體驗桃園建設之美。