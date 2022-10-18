出包出不完？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，除近日請吃豬腳麵線被質疑有賄選之嫌外，宅神朱學恒今(18日)在《新聞大白話》節目指出，陳時中誇耀為防疫功績之一的集中檢疫所，西方世界都不採納的原因，就是因為那無異於集中營跟監獄，此外，陳時中在接受綠媒專訪時竟說，若時間重來不願再當指揮官，令朱學恒傻眼直呼，人家做了一個球給他，陳時中竟用臉去接，競選團隊不知道在幹嘛，「必問題」也回答不好。

朱學恒表示，陳時中還是要注意一下，他平常錦衣玉食過慣了，在包廂裡面跟人家喝紅酒、吃好菜，可能不知道，在選舉的時候給人家吃太好的東西，是賄選的樣態之一。因為陳時中請里長吃豬腳，馬上就有網友出來說好好吃喔，好想去看看是哪一家賣的？下一個網友說太好吃了，真想查出來，立馬去跟調查局檢舉，超過30元有賄選之嫌疑。

「我覺得陳時中現在你的幹部是不是集體抓狂？每個人都是(坑)有多深挖多深，想要把你埋進去？」朱學恒質疑，否則怎麼會送這麼貴的東西？你去看看，黃珊珊送的是茶葉蛋，你送一大鍋豬腳麵線，好像很開心，但是真的有觸犯所謂賄選狀況的嫌疑。

朱學恒指出，陳時中去接受訪問，主持人做了一個球給他，意思是(讓你說)「如果我有機會再投胎，我還想要當指揮官，因為我覺得當指揮官是我畢生的職志！」哪有一個二百五會說，「如果時間重來，我絕對不會再當？因為好辛苦！」那我們(幕僚)幫你弄了那麼多人設，說你是認真、勇敢、盡責、心甘情願，一瞬間人家做了一個球給你，你用臉去接！

「接了之後，兜不回來！你所有指揮官的人設。」朱學恒強調，原來你當時心裡很不爽，原來你根本不想幹，時光倒流你就不要做？這個事情真的看出來，他的競選團隊不知道在幹嘛，因為這是必問題。「我都可以告訴你我怎麼回答：這真是我的榮幸，如果時光倒流，我不但要當指揮官，而且我想要一當當十年。」這樣就好了，演誰不會演呢？結果陳時中連這種必問題，沙盤推演一定有推過的，都沒有辦法回答(好)。

朱學恒還提到，為什麼西方世界沒有集中檢疫所？因為consentration quarantine facility，它的原始根源是來自於集中營吶！你以為西方世界都笨蛋喔？就只有你陳時中、石崇良會想出這種方法來，因為為了疫情強制對方剝奪自由，怎麼想就想到集中營。你之前還用這東西打方艙醫院，打完之後說那我們隔間、一人一間，借問一下這跟牢房有什麼兩樣？大家不要忘記，你的管理人員還用手去挖大家的飯菜耶，這跟監獄不是更像了嗎？現在連這種東西都要搶(功勞)，真心覺得沒有必要。