韓國女星全昭旻（전소민）因為加入長壽綜藝節目《Running Man》成為固定班底之一，有別於演員時候的她，出眾外貌下原來有著瘋癲的四次元性格，讓她深受觀眾喜愛；最近全昭旻在節目上分享去新加坡渡假發生的糗事，她一入境就被海關帶走，因為把入境表的出境日期填錯，讓其他人聽了哭笑不得。

全昭旻在《Running Man》中給人傻呼呼的感覺，沒想到私下性格也差不多，她在最新一期節目中聊到前段時間去新加坡玩，但說到一入境新加坡就被海關帶走，讓其他成員都很震驚，好奇發生什麼大事情。

全昭旻在節目中透露去新加坡被海關帶走。（圖／摘自YouTube friDay影音）

原來全昭旻在填寫入境表時，預計玩5天，打算在10月2日出境，但她卻把出境日期寫成「2202年10月2日」，把2022年寫成2202年；雖然全昭旻這個出錯聽起來很好笑，但她卻因此遭新加坡海關反覆質問，「什麼時候要回去？真的有要回韓國嗎？」所幸全昭旻最後還是順利解決，得以在新加坡開心渡假。

節目其他成員聽到全昭旻這起搞笑事件，都被她的傻勁弄得哭笑不得，也紛紛吐槽她，「他們（新加坡海關）應該覺得妳不太正常」，甚至連節目後製都替她打上「計畫要去玩200年」，讓觀眾全都被笑歪。