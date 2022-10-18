A.M. Fairyland微光晶飾戀唇膏模特兒示意圖。（A.M. Fairyland提供）

A.M. Fairyland微光晶飾戀唇膏形象圖。（A.M. Fairyland提供）

A.M. Fairyland 不關燈濾鏡光雙效遮瑕盤形象圖。（A.M. Fairyland提供）

美妝品牌A.M. Fairyland十月初重新改版開站，也給予品牌名稱一個新的定義「A.M. = A Moon」縮寫，意味著品牌宛若月光，自然散發堅定的光芒；以溫柔而強大的力量，陪伴著大家 一起蛻變。「M.」也暗喻Makeup、品牌創辦的初衷；「Fairyland」意味著這裡是一個可以開心玩耍、一起創造，全方位打造無限可能的美麗樂園。創辦人Alice將自己生命的經歷體悟昇華為一種陪伴，「我想陪伴一樣想要變美的女孩，重新在鏡中看到自己的美麗蛻變！」

A.M. Fairyland從彩妝出發，延伸到日常保養、服裝服飾、香氛生活、風格品味、內在蛻變。運用玩美的產品、設計、主題、企劃，先從色彩開始，邀請女孩們一步步走向美麗蛻變之旅，「每天，比平常再多一點點的冒險、走出熟悉的小圈，往前勇敢多跨出那一步，挑戰自己所不知道的勇敢。」伴隨著重新開站推出重量級的兩大新品新色「微光晶飾戀唇膏」及「不關燈濾鏡光雙效遮瑕盤」，並於10／7-10／14 開站優惠時間所有新品85折優惠。

在網路各大論壇討論度很高的A.M. Fairyland小金塊唇膏「微光晶飾戀唇膏」，年初推出的01-04色號，網友稱「包裝和唇膏本人都100分！」、「唇蓋有磁力超方便」、「完全不乾質地介於潤唇和霧唇之間，超讚！」，累積諸多好評讓消費者們敲碗出更多新色，純了直觀顏色上的絕美外，在唇膏質地研發上也下足了功夫，採用獨家密鑰鎖萃科技，讓唇膏如油般滋潤保濕又如水般輕盈無負擔，遇唇即融，唇紋立即隱形，基底用選用荷荷巴油和橄欖果油，都屬於相當親膚的油脂，誓言打造如養膚級絲滑緞面質地，對於撫平唇紋由顯著效果，保濕效果可長達8H以上，創造猶如天生一般水潤，綻放美麗色彩。

一直給人溫柔女人感的A.M. Fairyland，研發推出的產品，除質地及妝感美外，外觀的實用和美感也是研發重點之一！小金塊唇膏「微光晶飾戀唇膏」本次推出新的三款秋冬色，霧感中帶有些微光澤，櫻花柔粉色宛如初戀般甜蜜的「05 粉茉之舞」、甜美中帶點高冷的玫瑰甜茶色的「06 蒔花絮語」、像被太陽親吻過的珊瑚暖橘色的「07 日和澄樂」，每一色都能在眾人中脫穎而出，特選調色專為台灣膚色而生，替妝容畫龍點睛，高飽和妝效超上鏡，精美的設計，利用磁吸式玫瑰金外蓋，配上高質感刻字設計，握於手中宛如高級訂製品，是這個秋冬必須入手的唇膏。