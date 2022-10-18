依照習俗，父母在小孩滿月時會送彌月禮盒，與親友分享喜悅。一名網友日前送完彌月蛋糕後，赫然發現蛋糕樣式完全不對，讓他哭笑不得，但眾多網友反而稱讚，這是一場美麗的錯誤。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己向某連鎖伴手禮盒店家訂購彌月蛋糕，花了三天才把所有彌月蛋糕發完，準備好好放鬆的時候，卻收到友人傳訊通知，一看才知道「出事了」，原本挑選是有小象的可愛圖樣，因廠商失誤全部變成「一路發」麻將字樣，讓他哭笑不得。

這名爸爸送完彌月蛋糕，收到親友訊息才知道款式搞錯了。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

彌月蛋糕變成中發白蛋糕，讓網友紛紛笑說「祝您百發百中」、「還以為小孩叫中發白」、「怎麼辦，我覺得比原來的更吸睛」、「好想要一路發蛋糕喔」、「小孩的媽媽有沒有很生氣？」、「超好笑啦！這麻將款也滿不錯」。

不少人認為一路發字樣也很好，「都是蛋糕，這樣印象才深刻！」、「一出場就是滿滿財，孩子帶財，好事」、「廠商預祝你多子多孫多福氣」、「收到這個彌月蛋糕，我也可以接受的」、「這個好，祝福送彌月禮的對方一路發」。