18日國民黨高雄市長候選人柯志恩、國民黨台北市議員徐巧芯一同來到高雄內惟赤龍宮舉辦的廟口開講，抨擊當日上午高雄市長陳其邁公費生的爭議。（崔正綱攝）

今日晚間國民黨高雄市長候選人柯志恩、國民黨台北市議員徐巧芯一同來到高雄內惟赤龍宮舉辦的廟口開講，對於今日上午國民黨台北市議員王鴻薇提及高雄市長陳其邁公費生的爭議，對此，柯志恩猛酸「綠營完全支持公費生賠錢了事就能夠免除責任、義務嗎？｣，徐巧芯則表示，陳其邁年輕到現在就是投機的人，高雄要讓演暖男又投機的人當市長嗎？

今日上午王鴻薇召開記者會，並抨擊陳其邁當初申請公費就讀中山醫學院醫學系，卻未履行畢業後服務6年的義務，痛批陳其邁欺世盜名，並要求他把公費還給國家。陳其邁雖親上火線回應，稱20多年前就返還公費，並打臉王鴻薇「不是事實｣。

對此，柯志恩晚間廟口開講前表示，醫學公費生的設計，非常強調服務偏遠、特別是缺乏醫療資源的地區，對於她來說，在乎的是陳其邁是否違反當初填寫成為公費生的初衷，陳其邁當初就應該知道他的責任義務在哪裡，今天用賠錢了事四個字來告訴她們完全打臉王鴻薇，那不是討論的重點。

柯志恩強調，重點是綠營完全支持公費生賠錢了事就能夠免除責任、義務嗎？這才是應該討論的地方。

徐巧芯則表示，如果所有人都效仿陳其邁的作法，就剩下有錢的人、家裡能夠賠得起錢的人，去占用這些本來想要替國家去服務偏遠地方的學生跟年輕人。她們希望是考取公費生的學生們，透過國家栽培，然後花時間到偏鄉地區為更多的台灣人民服務，而顯然陳其邁的初衷不是這樣。

徐巧芯抨擊，陳其邁從年輕到現在就是投機的人，高雄要讓一方面演暖男、二方面很投機的人當市長嗎？

徐巧芯強調，柯志恩就是一個教育因才，多年來在學校服務，最了解年輕人、學生的需求，且柯志恩把她也當成學生照顧看待，她太了解像柯志恩這樣的人，能真正當好父母官的角色，絕對表裡如一；不像陳其邁一樣，一方面當公費生，二方面領完公費就用賠錢的方式，拒絕服務偏鄉地區居民，應該要讓公費生的制度回到它的初衷，要讓表裡如一的柯志恩當高雄市長。