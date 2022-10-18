有時間吵架，為何不直接移車就好！桃園市街頭有名客運司機與休旅車駕駛爆發口角，這一幕也被路人用手機拍下，客運因為遭臨停黃線的休旅車擋住開不出去，司機便下車向駕駛表示在往前一點，就可以將車子開出去，但駕駛卻認為自己是在停在黃線上，可以不用移動，雙方便爆發口角，休旅車駕駛的太太也趕緊跑出來幫忙調解雙方。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段38秒影片，她也貼文表示「硬不讓國光司機大哥過，明明人就在車上不移車！硬要說他停在黃線是對的，造成交通大堵塞，路霸大哥」；從影片中可見1名客運司機與前方休旅車駕駛爆發口角，客運司機表示休旅車駕駛可以將車再開往前一點，他才可以出得去，但是休旅車駕駛則表示自己停在黃線上可以臨停。

此時，休旅車駕駛的太太也跑出來要阻止雙方口角，由於雙方都站在車道上吵架，休旅車駕駛走到車頭，對著客運司機與太太連三聲大喊「過來」，由於最後一聲較大聲且手指的客運司機，惹得客運司機反嗆「你(休旅車駕駛)兇什麼兇啊」，休旅車駕駛的太太立刻衝向前，要求先生趕緊閉嘴不要再爭執。

休旅車駕駛的太太見先生和客運司機起口角，趕緊出面阻止兩人衝突，並要求先生趕緊閉嘴。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「倚老賣老」、「就是有這種人」、「只要你不覺得尷尬、尷尬的就是別人的概念」、「不能檢舉的德政？」、「有什麼好吵的，報警就好了」、「報警直接一波帶走」、「叫警察來，開妨礙交通」、「有時間吵架，為何不直接移車就好，馬路三寶真的無所不在」。

據TVBS新聞網報導，該起口角糾紛發生在桃園市中山路上武陵高中附近，休旅車駕駛因載太太到銀行辦事，把車停在黃線上，剛好擋到1輛要經過的客運，客運司機向休旅車按了幾聲喇叭後，休旅車駕駛仍沒移車，雙方因此爆發口角。

桃園分局警方表示，沒有接到雙方報案，但也提醒駕駛，黃線雖然可以臨時停車，但如果阻礙交通，遭到舉發一樣可以開單。