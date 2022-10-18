台灣雅詩蘭黛集團x星宇航空。（台灣雅詩蘭黛集團提供）

左起台灣雅詩蘭黛集團執行董事總經理Jean-Alexandre Havard、星宇航空董事長張國煒。（台灣雅詩蘭黛集團提供）

雅詩蘭黛集團承諾為迎向一個沒有乳癌的世界而努力，自1992年由Evelyn H. Lauder女士發起粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，即成為全球乳癌意識領導之聲。雅詩蘭黛集團為持續推廣乳癌防治觀念，於2022年10月17日在台北文華東方酒店，舉辦雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導慈善晚宴，現場特別邀請「粉紅絲帶乳癌防治公益大使」蔡依珊優雅出席，並由主持人曲艾玲、艾力克斯溫暖現場氣氛，以實質行動支持美麗公益，為乳癌防治凝聚更多關注。

雅詩蘭黛集團股份有限公司台灣分公司執行董事總經理Mr.Jean-Alexandre Havard表示：「很高興今天能與各位一同見證雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導運動30週年這個特別的日子。終結乳癌已是刻不容緩。我期望透過這一年一度的運動，繼續呼籲各界關注疾病，為乳癌防治凝聚關注，建立沒有乳癌的世界。我們非常高興能支持台灣癌症臨床研究發展基金會為乳癌病患所做的工作，並提供支持。」

每年10月為世界乳癌防治月，雅詩蘭黛集團持續透過地標點燈、媒體、企業與名人等相關合作進行推廣，今年在粉紅絲帶乳癌防治宣導活動30週年之際，特別與星宇航空攜手合作，結合粉光投影，將粉紅燈光渲染整架星宇航空A330neo機身。星宇航空更首度開放甫完工的飛機修護中心做為基地，並安排本月交機返台的B-58304全新A330neo新機，進駐擔綱投影任務，在歷時36小時的設備搭建、燈光測試與調整，終於在桃園機場落日餘暉中，完美呈現粉光渲染的成果。讓航機彷彿翱翔在奇幻的粉色天空，別具意義。

從18日起為期二週的時間，星宇航空的空服員及機場運務人員也將親身參與乳癌防治宣導，除了配戴粉紅絲帶與口罩，還會發送粉紅絲帶聯名款口罩予台北出發的旅客，期盼這份心意能喚醒大家對乳癌防治的關注，擴大傳散的力量，讓粉紅光芒感染每個人，讓粉紅力量傳遞全球。