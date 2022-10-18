1名男子去年在西門町突然暴斃，萬華警方到場相驗後，發現該男疑似吸毒暴斃，經循線追查，鎖定電競直播界小有名氣的男子胡殷齊，前往胡位在新北市新莊區的住處搜索，當場查扣116公克的大麻，全案依法偵辦。

23歲的胡男在電競界小有名氣，經營自己的頻道開直播玩遊戲，也曾參加過電競比賽，不料私下卻在販售大麻，可說是之前toyz劉偉健的翻版。

萬華警方去年底接獲報案，西門町有男子暴斃，經司法相驗後，發現遺體內有化學反應，推斷為吸毒引發身體不適，警方獲報後，追查男子的交友狀況，經連月追查，鎖定新莊1名胡姓男子曾賣大麻給死者。

萬華警方日前前往新北市新莊區新北大道某大樓，循線逮捕胡男，現場起獲116公克的大麻、大麻菸斗、分裝袋、磅秤、捲煙紙、封口機等不法證物。

胡男坦承販賣，另表示因熬夜打遊戲，所以偶爾會呼麻提神，警訊後被依販毒罪移送法辦。

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