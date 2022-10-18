受尼莎颱風外圍環流影響，北台灣連日來下起豪大雨，多地傳出災情，其中北市百齡橋下停車場因淹水，導致50多輛車泡水報廢，市長柯文哲則態度強硬要國民為自己行為負責，讓主持人劉寶傑相當憤怒，更嗆柯文哲「你下台吧」，引發網友論戰。

50多輛停在百齡橋下的車子慘泡水，車主們抱怨來不及移車、北市府沒通知，對此柯文哲表示，簡訊發了2萬多封，也早就公告水門只出不進，民眾卻不在乎、不理會，反擊「每位國民要對自己行為負責」，稱不移車還要求市府賠償根本不合理。

百齡橋停車場成大型泡水池，超過50輛車淒慘「泡湯」。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書社團）

劉寶傑在自己主持的節目中，為此槓上台北市長柯文哲，大罵「你下台吧」。劉寶傑說，每個國民都要對自己行為負責，那到底要市長幹什麼？要市政府幹嘛？要這個國家幹嘛」。

劉寶傑重話批柯文哲也引發網友論戰，有人贊同：「柯文哲就是管不住自己那張嘴」、「這種態度選總統有點恐怖」、「太冷血了」、「看到這句話也是無言」、「跟蔡英文當初要勞工自立自強有87%像」，但也有許多人持反對意見：「話不好聽，但說的沒錯啊」、「都幾歲成年人，還要別人擦屁股，是巨嬰嗎」、「我住百齡橋附近，里長重複廣播到我快被吵死，我才不懂死不移車的心態」、「簡訊也寄了，里長也廣播了，自己不移車要怪誰」。