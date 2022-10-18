60名前金門自衛隊的男女隊員著迷彩軍裝、戴軍帽，手執國旗，沿路唱軍歌答數操演，彷彿回到早期十萬大軍駐紮時的光榮街景(圖／金湖鎮公所提供)

為配合金門縣政府舉辦的「老兵召集令」活動，金門縣國慶閱兵自衛隊促進會今(18)日在理事長洪燕玉率領下來到金湖鎮鬧區表演踢正步、唱軍歌，由於軍容壯大，雄壯威武，沿路吸引現場約300餘名鄉親及遊客目光，連忙拿起手機紀錄難得一刻。

金湖鎮長陳文顧、代表會主席林麗芬也親自到場一同參與觀賞，總計約有60名前金門自衛隊的男女隊員著迷彩軍裝、戴軍帽，手執國旗，戴國旗口罩，於新市籃球場集合整裝，在球場表演分列式(踼正步)， 然後行進間進入復興路、中正路唱軍歌答數一路操演，彷彿回到早期十萬大軍駐紮時的光榮街景，熱鬧滾滾。

金湖鎮長陳文顧表示，看到了如此雄壯威武的閱兵表演心情非常感動與激動，這群曾經參加金門民防自衛隊的隊員，雖然大部份都當阿公阿嬤了，行動已不如年輕時的動力，但認真負責的精神與態度令人敬佩。

新市里大街是早期十萬大軍駐紮時假日的重要休閒去處，為重塑新市大街熱鬧榮景，金湖鎮公所特別邀請金門縣國慶閱兵自衛隊促進會成員來到這裡踢正步、唱軍歌，讓民眾和旅客深刻感受早期閱兵表演的魅力，讓大家回味以前光輝的時刻，期望藉此帶動地區的觀光發展。